Дожди и грозы возвращаются в Украину: в части областей объявили штормовое предупреждение (карты)
Днем 16 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек.
Днем 16 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
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Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского гидрометеорологического центра.
Синоптики сообщили, что до конца суток 16 и ночью 17 июня в Карпатском регионе значительные дожди (I уровень опасности, желтый).
По прогнозам Укргидрометцентра, 17 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Также в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, на выходных в Украине сохранялась очень жаркая погода — свыше +30 градусов.
Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, 14-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Погода в Украине
- Винница+31°... +19°
- Днепр+32°... +17°
- Донецк+30°... +15°
- Житомир+31°... +19°
- Запорожье+32°... +18°
- Ивано-Франковск+33°... +18°
- Киев+29°... +19°
- Кировоград+30°... +16°
- Луганск+30°... +15°
- Луцк+33°... +20°
- Львов+32°... +18°
- Николаев+33°... +19°
- Одесса+32°... +21°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+32°... +19°
- Симферополь+32°... +18°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+31°... +18°
- Харьков+30°... +17°
- Херсон+33°... +19°
- Хмельницкий+31°... +19°
- Черкассы+31°... +17°
- Чернигов+28°... +17°
- Черновцы+32°... +20°