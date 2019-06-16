Дожди и грозы возвращаются в Украину: в части областей объявили штормовое предупреждение (карты)

Днем 16 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек.

В Украину идут дожди / фото УНИАН

Днем 16 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Читайте также Вторая ночь подряд в Киеве бьет рекорды жары

Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

Синоптики сообщили, что до конца суток 16 и ночью 17 июня в Карпатском регионе значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Погода на 16 июня

По прогнозам Укргидрометцентра, 17 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Погода на 17 июня

Также в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, на выходных в Украине сохранялась очень жаркая погода — свыше +30 градусов.

Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, 14-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.