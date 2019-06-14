В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

09:41, 14 июня 2019
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Пожарная опасность сохранится до 17 июня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней по всей Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +31° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"14-17 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, на следующей неделе в Украине будет сохраняться жаркая погода, незначительное понижение температуры воздуха ожидается на севере и западе.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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