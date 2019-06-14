В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность сохранится до 17 июня.
В течение ближайших дней по всей Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +31° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"14-17 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, на следующей неделе в Украине будет сохраняться жаркая погода, незначительное понижение температуры воздуха ожидается на севере и западе.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +18°
- Днепр+31°... +18°
- Донецк+30°... +14°
- Житомир+30°... +19°
- Запорожье+31°... +18°
- Ивано-Франковск+31°... +16°
- Киев+31°... +21°
- Кировоград+30°... +18°
- Луганск+28°... +15°
- Луцк+32°... +18°
- Львов+30°... +17°
- Николаев+31°... +18°
- Одесса+34°... +21°
- Полтава+28°... +19°
- Ровно+31°... +18°
- Симферополь+28°... +19°
- Сумы+28°... +17°
- Тернополь+29°... +16°
- Харьков+28°... +18°
- Херсон+29°... +19°
- Хмельницкий+28°... +17°
- Черкассы+30°... +19°
- Чернигов+31°... +19°
- Черновцы+30°... +17°
Виргиния, США
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