В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность сохранится до 17 июня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней по всей Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"14-17 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, на следующей неделе в Украине будет сохраняться жаркая погода, незначительное понижение температуры воздуха ожидается на севере и западе.