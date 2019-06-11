Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
С 14 июня пожарная опасность охватит всю Украину.
В течение 11-17 июня в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Украине сегодня без осадков, местами жара до +33° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 11-13 июня на Левобережье, в Львовской, Одесской, 13 июня также и в Кировоградской и Черкасской областях чрезвычайное, на остальной территории Украины будет преобладать высокий уровень пожарной опасности. В течение 14-17 июня уже на всей территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, в среду, 12 июня, в Украине сохранится жаркая погода.
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