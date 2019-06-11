Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

15:51, 11 июня 2019
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С 14 июня пожарная опасность охватит всю Украину.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение 11-17 июня в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Украине сегодня без осадков, местами жара до +33° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 11-13 июня на Левобережье, в Львовской, Одесской, 13 июня также и в Кировоградской и Черкасской областях чрезвычайное, на остальной территории Украины будет преобладать высокий уровень пожарной опасности. В течение 14-17 июня уже на всей территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в среду, 12 июня, в Украине сохранится жаркая погода.

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Теги: #погода
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