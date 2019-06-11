Жара до +35 градусов: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

13:07, 11 июня 2019
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На западе, севере и в Винницкой области возможны дожди с грозами.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 12 июня, в Украине сохранится жаркая погода.

Погода на неделю: в Украине ударит жара до +36° (карта)

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, завтра днем температура воздуха составит +30...+35 градусов, в западных областях +29...+32 градуса. Ближайшей ночью в Украине +17...+23 градуса.

На западе, севере и в Винницкой области возможны дожди с грозами. В остальных регионах без осадков.

Погода в Киеве завтра будет жаркой: +30...+33 градуса, существенные осадки маловероятны.

Напомним, во вторник, 11 июня, в Украине без осадков, температура до +33°.

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Теги: #погода#жара
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