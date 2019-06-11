Жара до +35 градусов: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
На западе, севере и в Винницкой области возможны дожди с грозами.
В среду, 12 июня, в Украине сохранится жаркая погода.
Погода на неделю: в Украине ударит жара до +36° (карта)
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, завтра днем температура воздуха составит +30...+35 градусов, в западных областях +29...+32 градуса. Ближайшей ночью в Украине +17...+23 градуса.
На западе, севере и в Винницкой области возможны дожди с грозами. В остальных регионах без осадков.
Погода в Киеве завтра будет жаркой: +30...+33 градуса, существенные осадки маловероятны.
Напомним, во вторник, 11 июня, в Украине без осадков, температура до +33°.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +18°
- Днепр+32°... +19°
- Донецк+33°... +18°
- Житомир+30°... +18°
- Запорожье+33°... +20°
- Ивано-Франковск+29°... +15°
- Киев+31°... +20°
- Кировоград+32°... +18°
- Луганск+33°... +18°
- Луцк+31°... +18°
- Львов+30°... +17°
- Николаев+32°... +18°
- Одесса+34°... +20°
- Полтава+30°... +19°
- Ровно+30°... +18°
- Симферополь+26°... +18°
- Сумы+31°... +19°
- Тернополь+30°... +16°
- Харьков+31°... +20°
- Херсон+31°... +19°
- Хмельницкий+29°... +17°
- Черкассы+32°... +19°
- Чернигов+31°... +19°
- Черновцы+30°... +17°
Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+18 °
Влажность:58 %
Давление:753 мм
Ветер: 7.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:43
Закат20:35
Видимость:16 км
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