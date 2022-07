Фестивальный хит "Худший человек на свете" и легкая комедия "Затерянный город": что в кино с 14 июля

На этой неделе украинские киноманы наконец-то смогут посмотреть на "больших экранах" норвежскую комедийную драму "Худший человек на свете", ставшую хитом многих фестивалей и кинопремии прошлого года (и даже получившую две номинации на "Оскар"). Ну а для тех, кто настроен на что-то полегче, стартуют показы приключенческой комедии "Затерянный город" с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок в кинотеатрах Украины.

Худший человек на свете / Verdens verste menneske (Норвегия, 2021)

Норвежская комедийная драма "Худший человек на свете" была впервые представлена еще летом 2021 года на Каннском кинофестивале, где исполнительница главной роли Ренате Рейнольдс получила приз за лучшую женскую роль. С тех пор картина успела объехать немало киносмотров мира, включая Одесский кинофестиваль, и отметиться целым набором престижных наград и номинаций, включая две на премию "Оскар" – в категориях "Лучший международный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий".

Главная героиня фильма – тридцатилетняя Юлия, которая на одной из вечеринок встречает очаровательного молодого человека. У девушки есть успешный парень, однако ее жизнь и карьера нереализованы. Надеясь наконец устроить свою жизнь, она бросается в омут любви и новых отношений. Но спасет ли ее новый парень от старых проблем?

Фильм снял Йоаким Триер – один из лучших современных режиссеров Норвегии, уже трижды отмеченный на родине премией Amanda – норвежским "Оскаром". Ранее Триер создал мистический триллер "Тельма", ленты "Громче, чем бомбы" с Джесси Айзенбергом и Изабель Юппер, "Осло, 31 августа" и "Реприза".

В мире фильм восприняли тепло как кинокритики, так и зрители: его рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 96%, на сайте Metacritic – 90 баллов с пометкой Must see, а на IMDb – 7,9 из 10. В конце 2021 года картина вошла в списки лучших фильмов года от международных изданий Variety, Vanity Fair, The Hollywood Reporter и IndieWire.

Затерянный город / The Lost City ( США, 2022)

"Затерянный город" – это классическая приключенческая комедия с Сандрой Буллок ("Мисс Конгениальность", "Предложение", "Восемь подруг Оушена"), где она играет сильную, независимую и порой неуклюжую красавицу. На этот раз ей досталась роль писательницы популярных любовно-приключенческих романов Лоретты Сейдж, которая после личной драмы становится затворницей. Вылезти из "кокона" ее заставляет издательница, ведь новая книга продается не очень – героиня отправляется в промо-турне в компании с мужчиной-моделью Аланом, чей образ на протяжении многих лет используется на обложке этих самых романов. Когда Лоретту похищает эксцентричный миллиардер, уверенный, что она сможет привести его к сокровищам древнего затерянного города из ее последней книги, Алан решает доказать, что может быть героем в реальной жизни, а не только на страницах книг.

Кроме самой Сандры Буллок в фильме сыграли Ченнинг Татум ("Удача Логана", "Мачо и Ботан", "Дог"), Дэниэл Рэдклифф (франшиза "Гарри Поттер", "Иллюзия обмана 2", "Человек-швейцарский нож"), Брэд Питт ("Бесславные ублюдки", "Одиннадцать друзей Оушена", "Машина войны") и другие.

В мировой прокат фильм "Затерянный город" вышел в марте 2022 года, и получил в целом положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 6,2 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 79% одобрения от критиков и 83% от зрителей. В целом, кино получилось легкое, яркое и с фирменным юмором Сандры Буллок и Ченнинга Татума.

Вечеринка киллеров / Murder Party (Франция, 2022)

Французская детективная комедия "Вечеринка киллеров" расскажет об известной архитекторше Жанне, которая работает с лучшими проектами. Однажды она получает предложение обустроить поместье богатого игромана – владельца империи настольных игр. Заказ очень интересный, и Жанна принимает приглашение на вечеринку, где должна собраться вся семья, чтобы обсудить детали. Однако вдруг хозяина и заказчика убивают. Все присутствующие оказываются под подозрением, и у каждого есть свой мотив. Поэтому для того, чтобы найти убийцу, придется играть в игры.

Очевидно, авторы фильма серьезно вдохновлялась американским хитом трехлетней давности "Достать ножи", ведь сюжет ну очень похож. Да даже постер в такой же стилистике! Хотя, возможно, это просто типичный французский фильм-пародия, который может либо очень понравиться, если вам по вкусу такой юмор, либо вообще не "зайти".

Правда, отзывы в французской версии несколько хуже – если у оригинала на IMDb оценка 7,9 баллов из 10, то у нового фильма лишь 5,1. Да и актерский состав скромнее.

Мишки: Назад на Землю / Boonie Bears: Back To Earth (Китай, 2022)

Этот китайский анимационный научно-фантастический комедийный фильм является уже восьмым из серии "Медведи Буни" и посвящен десятой годовщине одноименного сериала. В центре сюжета мультфильма – Мишка Брамбл, который сталкивается с инопланетной силой и теперь должен спасти мир.

Фильм вышел в мировой прокат в феврале 2022 года и получил довольно неплохие отзывы (на IMDb у него оценка 6,6 баллов из 10), так что наверняка сможет порадовать кинозрителей с детьми.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

С возвращением крупных премьер украинские кинотеатры начали постепенно увеличивать количество сеансов в день. При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

В то же время, кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – возвращают деньги или предлагают обменять билет на другой сеанс.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в прокат в предыдущие недели, а также лучшие сериалы июля 2022 года – на этой неделе стартует четвертый сезон комедийного хоррор-сериала "Что мы делаем в тени", а Netflix выпустит полный первый сезон очередного сериала по мотивам серии видеоигр "Обитель зла" в жанре survival horror и анимационный сериал "Панда Кунг-фу: Рыцарь дракона".

Между тем, онлайн на этой неделе состоится премьера романтической комедии "Убеждение", снятой по одноименному роману английской писательницы Джейн Остин. Главную роль в фильме исполнила звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон.

Марина Григоренко