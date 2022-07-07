Марина Григоренко
Кадр из анимационного фильма "Миньоны: Становление злодея" / фото Universal Pictures

Спин-офф "Сумасшедшей свадьбы" и новый мультфильм из серии "Миньоны": что в кино с 7 июля

08:55, 07.07.2022
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На этой неделе украинских зрителей в кинотеатрах ждет "легкая неделя". В частности, в украинский прокат выходит очередной фильм в рамках украинской кинофраншизы "Сумасшедшая свадьба", а также анимационный фильм "Миньоны: Становление злодея" и боевик "Банши" с Антонио Бандерасом. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок в кинотеатрах Украины.

Сумасшедшие соседи. Новые истории / Скажені сусіди. Нові історії (Украина, 2022)

Уже легендарная комедийная кинофраншиза "Сумасшедшая свадьба" в 2022 году получила продолжение в виде фильма "Сумасшедшие соседи. Новые истории", и, как смело заявляют ее авторы, является первой украинской кинопремьерой с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

На этот раз, когда семья Сердюков наконец разобралась со всеми свадебными распрями, на горизонте у них появляются новые враги – в виде соседей. Ведь когда Василий и Галина Сердюки наконец могут уделить больше времени друг другу, гармонию нарушает соседка Оксана, которая привезла с курорта нового мужа. Им оказался бывший одноклассник Василия, который досаждал ему все школьные годы. С этого момента начинается новое противостояние.

К своим ролям в фильме вернулись немало актеров из предыдущих трех фильмов, а также несколько новых звезд, среди которых Назар Заднепровский, Леся Самаева, Джимми Воха-Воха, Полина Василина, Юрий Горбунов, Вера Кобзарь, Инна Приходько, Арам Арзуманян, Виталий Иванченко, Владимир Николаенко, Евгений Овчаров и другие.

Интересно, что изначально "Сумасшедшие соседи" планировались как сериал, однако после начала войны ему решили изменить формат, адаптировав под кинотеатры.

Да, к "Сумасшедшей свадьбе" можно относиться по-разному и критиковать франшизу за многое, тем не менее, возможно, именно сейчас такой легкий украинский контент и порадует зрителей.

Миньоны: Становление злодея / Minions: The Rise of Gru (США, 2022)

У любителей серии анимационных фильмов про забавных желтых существ в июле будет повод для радости, ведь с 7 июля в украинских кинотеатрах теперь официально стартует прокат приквела франшизы "Гадкий я" (2010-2017), одновременно являющегося продолжением мультфильма "Миньоны" (2015).

Сюжет фильма, как можно догадаться из названия, будет вращаться вокруг протагониста серии Фелониуса Грю на старте его "злодейской карьеры" – почему он решил стать суперлиходієм, пытаясь вклиниться в "Злобную шестерку", и как он познакомился с миньонами.

Премьера фильма состоялась в июне 2022 года на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси, где он получил в целом положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 7,1 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 73% одобрения от кинокритиков и 91% от зрителей.

Банши / Code Name Banshee (США, 2022)

Этот боевик рассказывает о наемной убийце Дилайле по кличке Банши. Во время выполнения нового задания она понимает, что заказчик – тоже наемник, и когда-то он пытался убить ее бывшего куратора Калеба. Дилайла выясняет, что Калеб до сих пор жив, и бывшие коллеги объединяют усилия, чтобы выяснить правду и обрести покой.

Главные роли в фильме исполнили Антонио Бандерас ("Зорро", "Uncharted: Неизведанное", "Телохранитель жены киллера"), Джейми Кинг ("Восемь подруг Оушена", "Город грехов") и Томми Флэнаган ("Гладиатор", "Захар Беркут", "Стражи галактики 2").

Фильм на данный момент имеет довольно скромные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 3,5 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 69% одобрения от зрителей.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

С возвращением крупных премьер украинские кинотеатры начали постепенно увеличивать количество сеансов в день. При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

В то же время, кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – возвращают деньги или предлагают обменять билет на другой сеанс.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в прокат в предыдущие недели, а также лучшие сериалы июля 2022 года – на этой неделе стартует криминальная драма "Черная птица" с Тероном Эджертоном.

Между тем, онлайн на этой неделе состоится премьера расхваленного критиками анимационного фильма "Морское чудовище" от Netflix.

Марина Григоренко

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