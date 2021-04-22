Что посмотреть на выходных: новинки французского кино и финал сериала «Сокол и Зимний солдат»

Столичному локдауну не видно конца-края, а потому киноманы по всей стране уже которую неделю подряд остаются без громких новинок на «больших экранах». Вот и на этой недели среди премьер в кинотеатрах – лишь три довольно проходных хоррора. Зато в онлайне на этой неделе точно будет что посмотреть. Так, на Disney+ выйдет завершающий эпизод супергеройского мини-сериала «Сокол и Зимний солдат» по комиксам Marvel, тогда как Netflix выпустит новый фэнтези-сериал «Тень и кость» и документалку о природе «Жизнь в цвете с Дэвидом Аттенборо». Ну а киногурманов порадует онлайн-фестиваль «Французская весна в Украине».

Как работают кинотеатры в Украине во время карантина

Уже больше месяца Киев и еще с десяток областей остаются в «красной» зоне, по правилам которой работа кинотеатров полностью запрещена. Исключение – автокинотеатры. Но это скорее удовольствие для «избранных», да и не всем автомобилистам по вкусу. Плюс, в таких кинотеатрах все же, учитывая технические возможности, не так много сеансов в день, отсюда и не слишком богатый репертуар. На данный момент кинотеатры имеют право работать только в городах «желтой» и «оранжевой» зоны при условии заполняемости до 50% мест в зале.

Что нового в кинотеатрах с 22 апреля

Украинские киноманы продолжают скучать без громких новинок на «больших экранах», ведь после введения жесткого локдауна в Киеве большинство кинопрокатчиков перенесли премьеры на более поздний срок. Так, например, запланированный изначально на 22 апреля старт показов нового фильма Гая Ричи «Гнев человеческий» с Джейсоном Стейтемом предварительно отодвинули на 13 мая. Аналогичная ситуация и с боевиком «Мортал Комбат», который должен был появиться на экранах украинских кинотеатров в начале апреля, но теперь датой премьеры заявлено 6 мая (и эта дата еще может сместиться).

Потому на этой неделе в кинотеатрах запланировано всего три премьеры, да и те весьма скромные, и при этом не самые свежие. И все они – фильмы ужасов.

Что скрывает вода / What Lies Below (США, 2020)

В центре сюжета триллера «Что скрывает вода» – молодая женщина, одна воспитывающая шестнадцатилетнюю дочь. Однажды они отправляются на выходные за город, чтобы провести время в уютном домике и отдохнуть от повседневной суеты. Но девочка даже не подозревала, что именно здесь ее ждет неприятный сюрприз. Оказывается, ее мать встречается с мужчиной, за которого собирается выйти замуж. Но будущий отчим с первого взгляда не понравился юной героине. Она сразу же почувствовала в нем угрозу, но мать списала ее поведение на возраст и нежелание впускать в жизнь нового человека. Вот только совсем скоро девочка убеждается в реальности своих опасений – она узнает страшный секрет мужчины, который даже не является человеком.

У фильма довольно скромные рейтинги – 4,4 балла из 10 на IMDb и 57% свежести из 100% на Rotten Tomatoes от критиков при 26% одобрения от зрителей. И, очевидно, не спасло его наличие звезды «Красоты по-американски» Мины Сувари в главной роли.

Врата тьмы / Gates of Darkness (США, 2020)

Фильм ужасов с не особо оригинальным названием «Врата тьмы» расскажет историю подростков Стивена и Мишель, которых уже много лет назад бросил отец. Их мать снова вышла замуж, и Мишель отлично ладит с новым отчимом и сводной сестрой Касли. А вот Стивен не принимает новых членов семьи и становится все более нервным и отстраненным. Его начинают преследовать мрачные видения из прошлого, и по мере того, как эти воспоминания обретают форму, Стивен начинает подозревать, что его отец никогда не бросал их, а столкнулся с дьявольскими силами. Когда его бабушка совершает шокирующий поступок, разоблачающий грехи сплоченной местной католической общины под надзором внушительного монсеньора Канелла, те же силы приходят за ним.

Рейтинги у фильма более чем скромные – всего 3,9 балла из 10 на IMDb.

Гробовщик / La Funeraria (Аргентина, 2020)

В центре аргентинского хоррора «Гробовщик» – владелец похоронного бюро Бернардо, который живет с семьей в доме недалеко от своего места работы. Его дочь Эстела начала замечать призраков, которые постоянно устраивают ей сюрпризы. Но однажды в доме появляется злой демон. Эстеле придется раскрыть тайну его происхождения и провести ритуал, чтобы развеять нависшее над домом заклятие.

И вот у этого фильма довольно неоднозначная ситуация с рейтингами – на IMDb широкая аудитория оценила его всего в 4,3 балла из 10, тогда как на «томатах» фильм получил от критиков целых 80% свежести. Так что, вполне возможно, «Гробовщик» станет самым достойным времяпрепровождением из тройки новинок этой недели в кинотеатрах.

Также посетители украинских кинотеатров смогут посмотреть фильмы, вышедшие в прошлые недели.

Что нового онлайн с 22 апреля

Пока с кинотеатрами дела обстоят туго, все больше интересного кинопродукта появляется в онлайн. В условиях пандемии многочисленные стриминговые сервисы теперь чуть ли не каждую неделю предлагают не только чисто телевизионные продукты, но и крупные проекты, рассчитанные и на кинотеатры.

Сокол и Зимний солдат / The Falcon and the Winter Soldier (США, 23 апреля 2021 года)

Уже в пятницу на стриминговом сервисе Disney+, ставшем основной площадкой для фильмов и сериалов киностудии Marvel, выйдет завершающий эпизод супергеройского мини-сериала «Сокол и Зимний солдат». В финале зрители, вероятно, наконец получат ответ на вопрос, примет ли на себя Сэм Уилсон / Сокол (Энтони Маки) роль нового Капитана Америка, и какой будет дальнейшая судьба Баки Барнса / Зимнего солдата (Себастиан Стэн) и других персонажей сериала в дальнейших проектах киновселенной Marvel.

Ну и, разумеется, в этом эпизоде покажут финальную схватку героев с главными антагонистами сезона – организацией Разрушители флагов. Судя по трейлерам, в запасе у создателей сериала еще остались зрелищные кадры и неожиданные сюжетные повороты.

Ну а пока предлагаем почитать обзор предыдущего эпизода сериала «Сокол и Зимний солдат», чтобы подойти к просмотру финала во всеоружии.

Тень и Кость / Shadow and Bone (США, 23 апреля 2021 года)

Тем временем Netflix продолжает завоевывать мир фэнтези. На этой неделе на сервисе выйдет первый сезон сериала «Тень и Кость», основанного на романах американской фэнтези-писательницы Ли Бардуго.

Сериал перенесет зрителей в вымышленную могущественную страну Равку, разделенную на две части самой тьмой. Здесь обитают опаснейшие монстры волькры, и обычный человек не проживет тут и минуты. Народ называет это место Тенистым Каньоном. Только гриши – маги, практикующие самое разное колдовство, могут противостоять существам оттуда. Именно юные борцы со злом станут центральными персонажами сериала.

Режиссером сериалы выступил Ли Толанд Кригер («Век Адалин», отдельные эпизоды сериалов «Ты», «Ривердейл», «Супермен и Лоис»). В числе создателей сериала – сценарист Эрик Хайссерер («Прибытие») и исполнительные продюсеры Шон Леви («Очень странные дела») и сама автор романов Ли Бардуго.

Одну из главных ролей в сериале исполнил английский актер и певец Бен Барнс, известный по ролям в фильмах «Звездная пыль», «Хроники Нарнии», «Убить Боно» и сериалах «Сыны свободы», «Мир Дикого запада» и «Каратель».

Жизнь в цвете с Дэвидом Аттенборо / Life in Color with David Attenborough (Великобритания, 22 апреля 2021 года)

На этой неделе Netflix также порадует зрителей превосходным документальным проектом, разработанным совместно с ВВС. Сэр Дэвид Аттенборо является одним из пионеров документальных фильмов о природе. За несколько десятилетий работы телеведущий-натуралист выпустил огромное количество документальных сериалов, подробно рассказывающих обо всех формах жизни на Земле и их взаимодействии. На этот раз Аттенборо расскажет о том, как животные видят цвета и как они используют зрение, например, во время охоты или при брачных ритуалах. При этом часть материала отснята с использованием специальных камер, имитирующих зрение животных.

Онлайн-фестиваль «Французская весна в Украине-2021» (23 апреля – 2 мая)

Семнадцатый по счету ежегодный кинофестиваль «Французская весна в Украине» должен был стартовать в украинских кинотеатрах на этой неделе, однако из-за карантина его пришлось перенести. Тем не менее, с 23 апреля по 2 мая украинские киногурманы все же получат возможность в рамках допремьерных показов увидеть новейшие французские фильмы. В подборке пять лент, которые будут бесплатно продемонстрированы онлайн на сайте printempsfrcinema.com.ua.

Картина «Он и она» – работа неоднократного номинанта и победителя международных кинофестивалей Седрика Клапиша («Испанка», «Париж»), которая ломает стереотипное представление о жанре романтической комедии. Главные герои ленты – парень и девушка, которые не встречаются и не строят отношения с самого начала. Более того, они даже не догадываются о существовании друг друга, хотя ходят по тем же улицам, посещают те же магазины, даже живут буквально через стену.

Мелодрама «Мужчина и женщина: Лучшие годы» – возвращение режиссера Клода Лелуша к своему наиболее знаковому фильма – оскароносному «Мужчине и женщине». Лента рассказывает о жителе дома для престарелых, который страдает болезнью Альцгеймера и отчетливо помнит только свою историю любви с женщиной, с которой познакомился 52 года назад. Как и в первом фильме 1966 года, и его продолжении «Мужчина и женщина: 20 лет спустя» 1986 года, главные роли исполняют Жан-Луи Трентиньян («Хэппи-энд») и Анук Эме («Восемь с половиной»).

Биографическая историческая драма «Генерал де Голль» рассказывает о становлении лидера французского Сопротивления в разгар Второй мировой войны. Любящий муж и отец, патриот, а в будущем и президент Франции, Шарль Де Голль возглавляет движение Отпора в трагические времена, когда страну захватывают немецкие войска. В главной роли – Ламбер Вильсон («Матрица: Перезагрузка», «Одиссея»).

События комедии «Как быть хорошей женой» с Жюльет Бинош («Невыносимая легкость бытия», «Шоколад») разворачиваются вокруг владелицы школы для домохозяек и происходят в мае 1968 года, когда во Франции набирает обороты феминистическое движение.

Для семейного просмотра подойдет фантастическая мелодрама «Последняя жизнь Симона» о восьмилетнем мальчике, который имеет сверхспособности – может перевоплощаться в любого человека, которого когда-либо прикасался.

Эти фильмы, а также киноленты в рамках ретроспективной программы «Она создает кино», можно будет посмотреть в столичном кинотеатре «Жовтень» с 14 мая. Также подборку будут демонстрировать в кинотеатрах Львова, Харькова и Одессы (даты будут сообщены позже) и на киноклубных показах по всей стране.

Марина Григоренко

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