Что посмотреть на выходных: новинки французского кино и финал сериала «Сокол и Зимний солдат»

Столичному локдауну не видно конца-края, а потому киноманы по всей стране уже которую неделю подряд остаются без громких новинок на «больших экранах». Вот и на этой недели среди премьер в кинотеатрах – лишь три довольно проходных хоррора. Зато в онлайне на этой неделе точно будет что посмотреть. Так, на Disney+ выйдет завершающий эпизод супергеройского мини-сериала «Сокол и Зимний солдат» по комиксам Marvel, тогда как Netflix выпустит новый фэнтези-сериал «Тень и кость» и документалку о природе «Жизнь в цвете с Дэвидом Аттенборо». Ну а киногурманов порадует онлайн-фестиваль «Французская весна в Украине».

Уже больше месяца Киев и еще с десяток областей остаются в «красной» зоне, по правилам которой работа кинотеатров полностью запрещена. Исключение – автокинотеатры. Но это скорее удовольствие для «избранных», да и не всем автомобилистам по вкусу. Плюс, в таких кинотеатрах все же, учитывая технические возможности, не так много сеансов в день, отсюда и не слишком богатый репертуар. На данный момент кинотеатры имеют право работать только в городах «желтой» и «оранжевой» зоны при условии заполняемости до 50% мест в зале.

Украинские киноманы продолжают скучать без громких новинок на «больших экранах», ведь после введения жесткого локдауна в Киеве большинство кинопрокатчиков перенесли премьеры на более поздний срок. Так, например, запланированный изначально на 22 апреля старт показов нового фильма Гая Ричи «Гнев человеческий» с Джейсоном Стейтемом предварительно отодвинули на 13 мая. Аналогичная ситуация и с боевиком «Мортал Комбат», который должен был появиться на экранах украинских кинотеатров в начале апреля, но теперь датой премьеры заявлено 6 мая (и эта дата еще может сместиться).

Потому на этой неделе в кинотеатрах запланировано всего три премьеры, да и те весьма скромные, и при этом не самые свежие. И все они – фильмы ужасов.

Что скрывает вода / What Lies Below (США, 2020)

В центре сюжета триллера «Что скрывает вода» – молодая женщина, одна воспитывающая шестнадцатилетнюю дочь. Однажды они отправляются на выходные за город, чтобы провести время в уютном домике и отдохнуть от повседневной суеты. Но девочка даже не подозревала, что именно здесь ее ждет неприятный сюрприз. Оказывается, ее мать встречается с мужчиной, за которого собирается выйти замуж. Но будущий отчим с первого взгляда не понравился юной героине. Она сразу же почувствовала в нем угрозу, но мать списала ее поведение на возраст и нежелание впускать в жизнь нового человека. Вот только совсем скоро девочка убеждается в реальности своих опасений – она узнает страшный секрет мужчины, который даже не является человеком.

У фильма довольно скромные рейтинги – 4,4 балла из 10 на IMDb и 57% свежести из 100% на Rotten Tomatoes от критиков при 26% одобрения от зрителей. И, очевидно, не спасло его наличие звезды «Красоты по-американски» Мины Сувари в главной роли.

Врата тьмы / Gates of Darkness (США, 2020)

Фильм ужасов с не особо оригинальным названием «Врата тьмы» расскажет историю подростков Стивена и Мишель, которых уже много лет назад бросил отец. Их мать снова вышла замуж, и Мишель отлично ладит с новым отчимом и сводной сестрой Касли. А вот Стивен не принимает новых членов семьи и становится все более нервным и отстраненным. Его начинают преследовать мрачные видения из прошлого, и по мере того, как эти воспоминания обретают форму, Стивен начинает подозревать, что его отец никогда не бросал их, а столкнулся с дьявольскими силами. Когда его бабушка совершает шокирующий поступок, разоблачающий грехи сплоченной местной католической общины под надзором внушительного монсеньора Канелла, те же силы приходят за ним.

Рейтинги у фильма более чем скромные – всего 3,9 балла из 10 на IMDb.

В центре аргентинского хоррора «Гробовщик» – владелец похоронного бюро Бернардо, который живет с семьей в доме недалеко от своего места работы. Его дочь Эстела начала замечать призраков, которые постоянно устраивают ей сюрпризы. Но однажды в доме появляется злой демон. Эстеле придется раскрыть тайну его происхождения и провести ритуал, чтобы развеять нависшее над домом заклятие.

И вот у этого фильма довольно неоднозначная ситуация с рейтингами – на IMDb широкая аудитория оценила его всего в 4,3 балла из 10, тогда как на «томатах» фильм получил от критиков целых 80% свежести. Так что, вполне возможно, «Гробовщик» станет самым достойным времяпрепровождением из тройки новинок этой недели в кинотеатрах.

Также посетители украинских кинотеатров смогут посмотреть фильмы, вышедшие в прошлые недели.

Пока с кинотеатрами дела обстоят туго, все больше интересного кинопродукта появляется в онлайн. В условиях пандемии многочисленные стриминговые сервисы теперь чуть ли не каждую неделю предлагают не только чисто телевизионные продукты, но и крупные проекты, рассчитанные и на кинотеатры.

Сокол и Зимний солдат / The Falcon and the Winter Soldier (США, 23 апреля 2021 года)