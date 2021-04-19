Фильм выйдет на большие экраны на неделю позже американской премьеры.

Новой датой премьеры в Украине двенадцатого полнометражного фильма Гая Ричи - экшн-триллера "Гнев человеческий" с Джейсоном Стейтемом в главной роли - определено 13 мая 2021 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе кинодистрибьюторской компании "Вольга-Украина".

Отмечается, что таким образом фильм выйдет на большие экраны на неделю позже американской премьеры, где картина заняла слот экшена "Черная вдова" (7 мая). Одновременной онлайн-премьеры триллера не планируется.

Новая лента от режиссера "Джентльменов", "Шерлока Холмса" и "Большого куша" рассказывает о загадочном европейце по имени "Хилл", который устраивается на работу в инкассаторскую компанию "Fortico Securities", перевозящую десятки миллионов долларов по улицам Лос-Анджелеса. Недавно компания стала жертвой нападения более чем подготовленной, сплоченной и жесткой банды, и у Хилла есть свои причины, чтобы найти и наказать всех причастных. И для этого он готов перевернуть улицы города, который неизбежно познает гнев человеческий.

"Гнев человеческий" стал первым фильмом Гая Ричи, действие которого происходит в США и четвертой совместной коллаборацией с Джейсоном Стейтемом, которого режиссер открыл для мира кино в своих первых культовых криминальных комедиях "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш".

Кроме Джейсона Стейтема в фильме снялись: Холт МакКеллани, Скотт Иствуд, Джош Хартнетт, Эдди Марсан, Ниам Алгар, Лайн Рени, Джеффри Донован, Лаз Алонсо и Post Malone.

Напомним, фильм должен был выйти в украинский прокат 22 апреля 2021 года, однако начало проката было перенесено из-за локдауна в Киеве и еще 12 областях Украины.

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Автор: Марина Григоренко