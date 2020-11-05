Что в кино с 5 ноября: «будущее» Донбасса в «Атлантиде», комедии на любой вкус и возвращение Гарри Поттера

Новая кинопрокатная неделя, очевидно, решила поднять украинцам настроение в столь нелегкое время. А посему в украинский кинопрокат на этой неделе выходит сразу несколько кинокомедий под самую разную аудиторию. Однако главной премьерой недели станет долгожданный выход на экраны украинской драмы «Атлантида» о возможном будущем Донбасса, которая в следующем году намерена побороться за «Оскар». Ну а фанатов историй о мальчике-волшебнике Гарри Поттере порадует возвращение в кинотеатры первой части франшизы. На что пойти в кино с 5 ноября, читайте в обзоре УНИАН.

Долгожданная премьера фильма «Атлантида» (Украина, 2019)

Премьера украинской драмы «Атлантида» состоялась еще в сентябре 2019 года на Венецианском кинофестивале, где картина в итоге победила в программе «Горизонты» (в ней участвуют игровые и документальные фильмы, по мнению критиков представляющие новые тенденции в развитии кинематографа).

С тех пор фильм успел попутешествовать по специальным и фестивальным показам, а в сентябре 2020 года украинский оскаровский комитет выдвинул ленту на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке от Украины. И вот, наконец, «Атлантиду» покажут широкой украинской аудитории.

Режиссером (а также сценаристом, со-продюсером, оператором и монтажером) картины выступил украинский режиссер Валентин Васянович, на счету которого насколько игровых фильмов – «Звичайна справа» (2012), «Креденс» (2013) и «Рівень чорного» (2017), а также документальный фильм «Присмерк» (2014), участник международного кинофестиваля Docudays UA. Кроме того, Васянович работал в качестве продюсера, оператора и монтажера над нашумевшей криминальной драмой «Плем’я» (2014).

Одну из главных ролей в «Атлантиде» сыграл бывший разведчик Андрей Римарук, который прошел войну в Донбассе и сейчас работает в фонде «Повернись живим». Также в фильме снялись парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки проходили в основном в Мариуполе в январе-марте 2018 года.

Фильм «Аилантида» рассказывает о жизни Донбасса после победы Украины в войне с Россией и возвращения оккупированных территорий. События картины развиваются в 2025 году, «через год после окончания войны». Территория освобожденного Донбасса признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными. Одновременно на фоне всего этого рождается новая любовь.

Сборщик налогов / Збирач боргів / The Tax Collector (США, 2020)

Еще одна ожидаемая премьера недели – криминальный боевик «Сборщик долгов» со скандальным Шайей ЛаБафом в одной из главных ролей («Трансформеры», «Нимфоманка», «Ярость», «Милый мальчик», «Арахисовый сокол»). Каждый проект этого яркого актера-акциониста получает бурное обсуждение, в том числе из-за особого подхода Ла-Бафа к работе. Так, по словам режиссера картины Дэвида Эйера («Короли улиц», «Ярость», «Отряд самоубийц»), для съемок в фильме актер сделал настоящую огромную татуировку с надписью «Creeper» на груди.

Фильм повествует о двух напарниках – Дэвиде и Крипере, которые собирают «налоги» для самых авторитетных бандитов Лос-Анджелеса, разъезжая по всему городу и наказывая должников. Такой своей деятельностью они спровоцировали конфликт между двумя бандами, который может обернуться кровавой бойней. Возвращение опасного конкурента из Мексики ставит под угрозу все их дело, а главное – теперь на кону и семья Дэвида.

Ночной патруль / Нічний патруль / Police (Франция, Китай, Бельгия, 2020)

Криминальная драма «Ночной патруль» с Омаром Си («1+1», «Пена дней», «Мир юрского периода», «Инферно») и Виржини Эфира («Она», «Невозможная любовь», «В постели с Викторией») затронет актуальную нынче для Франции тему мигрантов.

По сюжету, команда парижских полицейских получают важное задание – сопроводить и вернуть мигранта в его страну. Однако по дороге в аэропорт одна из правоохранителей, Вирджиния, понимает, что на родине их пленнику грозит смерть, и теперь она пытается убедить коллег позволить мигранту сбежать.

Друзья на свою голову / Друзі на свою голову / Le bonheur des uns... (Франция, 2020)

Добрая половина фильмов, выходящих в прокат на этой неделе, оказались комедиями. Осень, надвигающийся жесткий карантин… Да уж, настроение нужно как-то поднимать.

Легкая французская комедия «Друзья на свою голову» расскажет историю двух пар старых друзей, чьи отношения не раз проверялись временем и непростыми обстоятельствами. Несмотря на разницу в характерах, они прекрасно ладят друг с другом, видя в несхожести источник для захватывающих бесед. Но когда Леа, самая скромная в компании, заявляет о выпуске своей книги, отношения между парами подвергаются новому испытанию.

Картина собрала целую плеяду французских актеров, известных далеко за пределами своей страны – Венсан Кассель («Багровые реки», «Необратимость», «Транс», «Черный лебедь») и Беренис Бежо («История рыцаря», «Артист», «Молодой Годар»), а также Франсуа Дамьен («Такси 4», «Астерикс и Обеликс: Боже, храни Британию», «Новейший завет», «Танцовщица») и Флоранс Форести («Маленький принц», «Не тормози»).

Мамочка в отрыве / Матуся у відриві / Alles is zoals het zou moeten zijn (Нидерланды, 2020)

Нидерландская комедия «Мамочка в отрыве» наверняка понравится женщинам, уставшим от мужского превосходства. Головная героиня фильма – Айрис, которая сразу после рождения ребенка узнает, что ее любимый мужчина уже давно изменяет ей и собирается сбежать со своей подружкой в Африку. Оправившись от шока, новоиспеченная мать-одиночка активно погружается в водоворот современной жизни. Она не впадает в отчаяние, а всеми возможными путями идет к своей цели – быть счастливой.

Спасти панду / Врятувати панду / Miseuteo Ju: sarajin VIP (Южная Корея, 2020)

В центре сюжета этого южнокорейского комедийного боевика с элементами фэнтези – лучший агент национальной разведывательной службы мистер Джу. Теперь он отправляется на спецзадание – ему предстоит заботиться о безопасности важнейшей панды в мире. Но случается несчастный случай, его подопечный исчезает, а сам Джу вдруг начинает понимать язык животных. Директор секретной службы Мин и агент Мансика подозревают, что Джу, который начал вести себя очень странно, сам виноват в ситуации и его отправляют на отдых. Мистер Джу отдыхать не намерен и сам отправляется на поиски пропавшего. Ему помогает полицейский пес Али. В самом сердце города разворачивается необычная история о взаимодействии человека и животных, которые наконец отлично друг друга понимают.

Упс! Приключения продолжаются / Упс! Пригоди тривають... / Ooops! The Adventure Continues (Ирландия, Люксембург, 2020)

Эта анимационная приключенческая комедия подойдет самым маленьким зрителям. По сюжету, забавный молодой зверек Финни и его лучшая подруга Лия случайно упали из ковчега и были выброшены в море. Проплыл некоторое время на плоту, вскоре их разделяет шторм. Пока Финни находит под водой целую колонию таких же нестрианцев как и он, Лия оказывается на прекрасном острове. Дальше их ждет много приключений.

Приключения Паддингтона 2 / Пригоди Паддінгтона 2 / Paddington 2 (Великобритания, Франция, 2017)

Также на этой неделе украинских зрителей ждет два камбэка. Один из них – семейный комедийный фильм «Приключения Паддингтона 2», первая часть которого вернулась в украинский кинопрокат неделей ранее.

По сюжету, прибывший в первой части из Перу в Лондон забавный медвеженок Паддингтон, успешно обосновавшийся в доме семьи Браун и стал любимцем округи. Медвежонок решил найти работу, для возможности заработка на подарок тетушке Люси, которой скоро исполняется 100 лет. В поисках подарка Паддингтон случайно натыкается на уникальную книжку в магазине мистера Грубера. Мишка готов работать кем угодно, лишь бы насобирать денег на это чудо. Но когда Паддингтон уже почти достиг цели, книгу похищают. Он вместе со своей семьей готов идти до конца, чтобы поймать вора, которым является бывший популярный актер.

Как и первая часть, второй Паддингтон собрал впечатляющий актерский состав – самого медвежонка в оригинальной версии озвучивал Бен Уишоу («Парфюмер», «Облачный атлас», «История Дэвида Копперфилда»). Главного антагониста сыграл Хью Грант («Четыре свадьбы и одни похороны», «Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь», «Облачный атлас», «Джентльмены»). Также в картине сыграли Брендан Глисон («Завтрак на Плутоне», «Залечь на дно в Брюгге», «Однажды в Ирландии», «Голгофа»), Салли Хокинс («Форма воды», «Вера Дрейк», «Годзилла»), Питер Капальди («Доктор Кто», «Пятая власть», «История Дэвида Копперфилда») и другие.

Гарри Поттер и философский камень / Гаррі Поттер і філософський камінь / Harry Potter and the Philosopher's (Sorcerer's) Stone (США, Великобритания, 2001

Еще одно громкое возвращение недели в кинотеатры – показ самой первой части знаменитой кинофраншизы о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Пожалуй, нет смысла пересказывать сюжет картины, которая сделала известными Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эмму Уотсон. В картине вы узнаете, с чего начинались приключения юных волшебников в школе магов, растянувшиеся на восемь фильмов и 10 лет. Спойлер: следующие части также планируется показать в украинских кинотеатрах чуть позже.

И другие фильмы в кинотеатрах

Кроме того, зрителям продолжат показывать фильмы, вышедшие в прокат в прошлые недели: получившие разгромные отзывы «Ведьмы» Роберта Земекиса, ужастик «Колдовство: наследие», польский ромком «Притворись моим женихом», триллер «Гнездо» с Джодом Лоу и другие.

Марина Григоренко

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