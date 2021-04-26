Marvel запустила в работу четвертую часть "Капитана Америки"

Авторами новой картины выступят сценаристы сериала "Сокол и Зимний Солдат".

Студия Marvel запустила в работу четвертую часть «Капитана Америки». Читайте такжеВышел трейлер нового фильма Стивена Спилберга "Вестсайдская история" (видео)Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Авторами новой картины выступят сценаристы сериала «Сокол и Зимний Солдат» Малкольм Спеллман и Далан Муссон. Новая часть «Капитана Америки» Когда выйдет фильм, на данный момент пока неизвестно,

Также неясно, кто сыграет главную роль в картине, и кто ее срежиссирует.

В трилогии роль Стива Роджерса играл актер Крис Эванс, но не раз заявлял, что больше к роли возвращаться не планирует. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter