Капитан Америка / фото lux.fm

Студия Marvel запустила в работу четвертую часть «Капитана Америки».

Читайте такжеВышел трейлер нового фильма Стивена Спилберга "Вестсайдская история" (видео)Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Авторами новой картины выступят сценаристы сериала «Сокол и Зимний Солдат» Малкольм Спеллман и Далан Муссон.

Новая часть «Капитана Америки»

  • Когда выйдет фильм, на данный момент пока неизвестно,
  • Также неясно, кто сыграет главную роль в картине, и кто ее срежиссирует.
  • В трилогии роль Стива Роджерса играл актер Крис Эванс, но не раз заявлял, что больше к роли возвращаться не планирует.

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Автор: Катерина Шварц