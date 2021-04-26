Капитан Америка / фото lux.fm
Студия Marvel запустила в работу четвертую часть «Капитана Америки».
Читайте такжеВышел трейлер нового фильма Стивена Спилберга "Вестсайдская история" (видео)Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Авторами новой картины выступят сценаристы сериала «Сокол и Зимний Солдат» Малкольм Спеллман и Далан Муссон.
Новая часть «Капитана Америки»
- Когда выйдет фильм, на данный момент пока неизвестно,
- Также неясно, кто сыграет главную роль в картине, и кто ее срежиссирует.
- В трилогии роль Стива Роджерса играл актер Крис Эванс, но не раз заявлял, что больше к роли возвращаться не планирует.
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