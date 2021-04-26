Актер поблагодарил киноакадемию за награду.

Актер Энтони Хопкинс записал видеообращение после того, как его признали лучшим актером 2021 года по версии «Оскара» за роль пожилого мужчины с деменцией в драме Флориана Зеллера «Отец».

Читайте такжеОскар-2021: полный список победителей (фоторепортаж)Ролик он опубликовал в своем Instagram.

По словам актера, он не ожидал, что получит награду в 83 года.

«Я бесконечно благодарен Академии. Также я хочу почтить память Чедвика Боузмана, который покинул нас очень рано», - отметил Хопкинс.

По своей традиции актер не пришел на церемонию вручения наград. Видеоролик он записал, находясь на родине, в Уэльсе.

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Автор: Катерина Шварц