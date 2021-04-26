Актер Энтони Хопкинс записал видеообращение после того, как его признали лучшим актером 2021 года по версии «Оскара» за роль пожилого мужчины с деменцией в драме Флориана Зеллера «Отец».
Читайте такжеОскар-2021: полный список победителей (фоторепортаж)Ролик он опубликовал в своем Instagram.
По словам актера, он не ожидал, что получит награду в 83 года.
«Я бесконечно благодарен Академии. Также я хочу почтить память Чедвика Боузмана, который покинул нас очень рано», - отметил Хопкинс.
По своей традиции актер не пришел на церемонию вручения наград. Видеоролик он записал, находясь на родине, в Уэльсе.
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