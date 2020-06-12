Нежная и сочная запеканка из кабачков: как приготовить аппетитное блюдо

Кабачковая запеканка – не только очень вкусно, а еще и полезно и питательно.

Запеканка из кабачков – это очень вкусное и сочное блюдо!

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Кроме вкусовых преимуществ такая запеканка еще и невероятно полезна, поскольку кабачок – по-настоящему диетический овощ.

Кабачковая запеканка может быть как с другими овощами, так и с мясом. Особенно понравятся запеченные кабачки под нежной сырной корочкой. Подавать это ароматное блюдо стоит по желанию со сметаной или любым соусом по вкусу.

К тому же готовится вкусное и питательное блюдо довольно просто и быстро.

Кабачковая запеканка с курятиной

Филе куриное - 250 г

Кабачки - 300 г

Сметана - 1,5 ст. л.

Горчица зернистая - 0,5 ст. л.

Лук репчатый - 1 шт.

Масло подсолнечное - 2 ст. л.

Сыр твердый - 60 г

Яйца - 2 шт.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Филе куриной грудки нарезать маленькими кубиками. Переложить куриное мясо в миску, добавить сметану, зернистую горчицу, соль и черный молотый перец. Перемешать и оставить куриное мясо мариноваться минут на 20.

Репчатый лук очистить и нарезать маленькими кубиками.

В сковороде разогреть масло. Обжарить лук на среднем огне до золотистого цвета, в течение 5 минут.

Молодой кабачок промыть и обрезать края. Натереть кабачок на крупной терке. Отжать тертый кабачок, чтобы избавиться от сока.

В миску с замаринованным куриным филе переложить тертый кабачок и обжаренный лук. Сюда же вбить яйца, еще немного посолить и перемешать.

Переложить кабачковую массу с курицей в форму для запекания и разровнять поверхность. Выпекать запеканку в духовке, разогретой до 180°C в течение 25-30 минут.

Твердый сыр натереть на крупной терке.

Через 25-30 минут достать запеканку из духовки. Посыпать им поверхность запеканки. Снова положить запеканку в духовку минут на 7-10, чтобы сыр расплавился и образовалась румяная корочка.

Запеканка из кабачков и помидоров

Кабачки - 800 г

Помидоры - 1 шт.

Яйца - 2 шт.

Твердый сыр - 160 г

Пшеничная мука - 120 г

Соль - по вкусу

Растительное масло - 1 ч. л.

Кабачки помыть и обсушить. Если у кабачков кожица грубая, очистить от нее. Натереть их на крупной терке. Отжать кабачковую массу от лишнего сока, чтобы она не была слишком жидкой. Добавить к кабачкам яйца, хорошо перемешать.

Сыр измельчить на любой терке, ведь во время запекания он расплавится.

Половину натертого сыра добавить к кабачковой массе, посолить и перемешать. Просеять в полученную массу муку, хорошо перемешать. Должна выйти вязкая, густоватая масса.

Форму для запекания смазать растительным или сливочным маслом, выложить кабачковую массу и разровнять ее.

Помидор помыть и обсушить. Нарезать его ломтиками. Выложить ломтики помидора поверх кабачкового слоя. Сверху посыпать запеканку равномерно оставшимся сыром.

Поставить форму в заранее разогретую до 180°C духовку на 30 минут. Готовить запеканку до образования румяной сырной корочки. Готовой запеканке дать немного остыть, нарезать на кусочки и можно подавать к столу.

Кабачково-картофельная запеканка

Молодые кабачки - 100 г

Молодой картофель - 100 г

Брокколи - 80 г

Болгарский перец - 80 г

Помидоры - 60 г

Зеленый горошек - 50 г

Лук репчатый - 60 г

Молоко - 200 мл

Сыр -50 г

Оливковое масло - 30 мл

Специи сухие - 0,5 ч.л.

Соль - по вкусу

Помыть овощи, вырезать у помидоров и перца плодоножки, а у перца удалить семена. Лук и картофель почистить. Брокколи разделить на соцветия.

Картофель, кабачки, помидоры и лук нарезать кружочками. Болгарский перец узкими дольками.

В форму для запекания положить нижним слоем кружочки картофеля, на нее лук, затем кабачки, следующим слоем – помидоры. Сверху вперемешку выложить брокколи, кусочки перца и зеленый горошек.

Овощи посыпать солью и специями. Залить содержимое формы молоком, полить оливковым маслом.

Поставить форму в разогретую до 180°C духовку на 30 минут (до готовности овощей). За 5 минут до готовности посыпать запеканку натертым на крупной терке сыром. Подавать к столу горячей.

Кабачковая запеканка с грибами

Кабачки - 250 г

Шампиньоны - 150 г

Яйца куриные - 2 шт.

Мука пшеничная - 3 ст. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Масло растительное - 1 ст. л.

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Кабачок промыть и просушить, натереть его на средней терке. Потом обязательно отжать сок от кабачков.

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Шампиньоны вымыть и высушить, нарезать небольшими кусочками и добавить к кабачку. Сюда же вбить несколько куриных яиц, посолить и поперчить по вкусу. Можно добавить немного чеснока.

Всыпать муку и разрыхлитель. Все хорошо перемешать.

Духовку прогреть до 180°C. Форму смазать растительным маслом, выложить кабачки. Запекать 25 минут. По желанию можно посыпать готовое блюдо сыром и запекать еще 7-8 минут.

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