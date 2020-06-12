Нежная и сочная запеканка из кабачков: как приготовить аппетитное блюдо
Запеканка из кабачков – это очень вкусное и сочное блюдо!
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Кроме вкусовых преимуществ такая запеканка еще и невероятно полезна, поскольку кабачок – по-настоящему диетический овощ.
Кабачковая запеканка может быть как с другими овощами, так и с мясом. Особенно понравятся запеченные кабачки под нежной сырной корочкой. Подавать это ароматное блюдо стоит по желанию со сметаной или любым соусом по вкусу.
К тому же готовится вкусное и питательное блюдо довольно просто и быстро.
Кабачковая запеканка с курятиной
- Филе куриное - 250 г
- Кабачки - 300 г
- Сметана - 1,5 ст. л.
- Горчица зернистая - 0,5 ст. л.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Масло подсолнечное - 2 ст. л.
- Сыр твердый - 60 г
- Яйца - 2 шт.
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
Филе куриной грудки нарезать маленькими кубиками. Переложить куриное мясо в миску, добавить сметану, зернистую горчицу, соль и черный молотый перец. Перемешать и оставить куриное мясо мариноваться минут на 20.
Репчатый лук очистить и нарезать маленькими кубиками.
В сковороде разогреть масло. Обжарить лук на среднем огне до золотистого цвета, в течение 5 минут.
Молодой кабачок промыть и обрезать края. Натереть кабачок на крупной терке. Отжать тертый кабачок, чтобы избавиться от сока.
В миску с замаринованным куриным филе переложить тертый кабачок и обжаренный лук. Сюда же вбить яйца, еще немного посолить и перемешать.
Переложить кабачковую массу с курицей в форму для запекания и разровнять поверхность. Выпекать запеканку в духовке, разогретой до 180°C в течение 25-30 минут.
Твердый сыр натереть на крупной терке.
Через 25-30 минут достать запеканку из духовки. Посыпать им поверхность запеканки. Снова положить запеканку в духовку минут на 7-10, чтобы сыр расплавился и образовалась румяная корочка.
Запеканка из кабачков и помидоров
- Кабачки - 800 г
- Помидоры - 1 шт.
- Яйца - 2 шт.
- Твердый сыр - 160 г
- Пшеничная мука - 120 г
- Соль - по вкусу
- Растительное масло - 1 ч. л.
Кабачки помыть и обсушить. Если у кабачков кожица грубая, очистить от нее. Натереть их на крупной терке. Отжать кабачковую массу от лишнего сока, чтобы она не была слишком жидкой. Добавить к кабачкам яйца, хорошо перемешать.
Сыр измельчить на любой терке, ведь во время запекания он расплавится.
Половину натертого сыра добавить к кабачковой массе, посолить и перемешать. Просеять в полученную массу муку, хорошо перемешать. Должна выйти вязкая, густоватая масса.
Форму для запекания смазать растительным или сливочным маслом, выложить кабачковую массу и разровнять ее.
Помидор помыть и обсушить. Нарезать его ломтиками. Выложить ломтики помидора поверх кабачкового слоя. Сверху посыпать запеканку равномерно оставшимся сыром.
Поставить форму в заранее разогретую до 180°C духовку на 30 минут. Готовить запеканку до образования румяной сырной корочки. Готовой запеканке дать немного остыть, нарезать на кусочки и можно подавать к столу.
Кабачково-картофельная запеканка
- Молодые кабачки - 100 г
- Молодой картофель - 100 г
- Брокколи - 80 г
- Болгарский перец - 80 г
- Помидоры - 60 г
- Зеленый горошек - 50 г
- Лук репчатый - 60 г
- Молоко - 200 мл
- Сыр -50 г
- Оливковое масло - 30 мл
- Специи сухие - 0,5 ч.л.
- Соль - по вкусу
Помыть овощи, вырезать у помидоров и перца плодоножки, а у перца удалить семена. Лук и картофель почистить. Брокколи разделить на соцветия.
Картофель, кабачки, помидоры и лук нарезать кружочками. Болгарский перец узкими дольками.
В форму для запекания положить нижним слоем кружочки картофеля, на нее лук, затем кабачки, следующим слоем – помидоры. Сверху вперемешку выложить брокколи, кусочки перца и зеленый горошек.
Овощи посыпать солью и специями. Залить содержимое формы молоком, полить оливковым маслом.
Поставить форму в разогретую до 180°C духовку на 30 минут (до готовности овощей). За 5 минут до готовности посыпать запеканку натертым на крупной терке сыром. Подавать к столу горячей.
Кабачковая запеканка с грибами
- Кабачки - 250 г
- Шампиньоны - 150 г
- Яйца куриные - 2 шт.
- Мука пшеничная - 3 ст. л.
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
- Масло растительное - 1 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
Кабачок промыть и просушить, натереть его на средней терке. Потом обязательно отжать сок от кабачков.
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Шампиньоны вымыть и высушить, нарезать небольшими кусочками и добавить к кабачку. Сюда же вбить несколько куриных яиц, посолить и поперчить по вкусу. Можно добавить немного чеснока.
Всыпать муку и разрыхлитель. Все хорошо перемешать.
Духовку прогреть до 180°C. Форму смазать растительным маслом, выложить кабачки. Запекать 25 минут. По желанию можно посыпать готовое блюдо сыром и запекать еще 7-8 минут.
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