Одесский ресторатор Либкин в прямом эфире приготовил зеленый борщ (видео)
Известный ресторатор Савва Либкин поделился своим рецептом приготовления зеленого борща.
Помогала ему готовить эксперт по питанию и телеведущая Мирослава Ульянина.
В прямом эфире, который проходил в одесском ресторане «Дача», Савва разделывал теленка, обсуждал с Мирославой пользу сельдерея и шутил, что здоровое питание может быть гибким.
Полное видео эфира можно посмотреть на странице Саввы Либкина в Facebook.
Рецепт зеленого борща с гренками (на 4 порции)
Состав:
- 1 кг телячьей грудинки
- 3-4 картофелины
- 300 г шпината
- 150 г щавеля
- 2 средние луковицы
- 1 головка чеснока
- 200 мл оливкового масла
- 1 корень петрушки
- 1 корень сельдерея
- 100 г зеленого лука
- 1,5 пучка зелени петрушки
- 0,5 пучка укропа
- 4 яйца
- 200 г домашней сметаны
- Половинка лимона
- Лавровый лист
- Соль и перец по вкусу
Для гренок:
- Хлеб бородинский
- Брынза овечья
- Шпинат
- Чеснок
- Лимон
- Масло оливковое
- Перец
Способ приготовления:
Телячью грудинку промываем, заливаем холодной водой и ставим на плиту. Когда закипит, снимаем пену и далее варим на медленном огне 1 час. За 15 минут до окончания варки солим, добавляем лавровый лист, пучок зелени и корешков, связанных кулинарной нитью.
Шпинат и щавель моем и отделяем грубые стебли, крупно нарезаем. Репчатый лук нарезаем тонкими полукольцами, чеснок - ломтиками. Пассируем лук на оливковом масле до готовности, но без изменения цвета; добавляем к луку чеснок.
Картофель очищаем и нарезаем крупными кубиками. Зеленый лук мелко шинкуем.
Извлекаем из бульона корешки и зелень и добавляем нарезанный картофель и варим еще 25 минут. Затем вводим в борщ пассированный репчатый лук, белую часть зеленого лука и шпинат с щавелём. Доводим до вкуса солью.
Яйца варим вкрутую, очищаем и шинкуем в крошку. Мелко нарезаем листья петрушки и укропа. Раскладываем по тарелкам яйца, зелень, перья зеленого лука и телятину. Заливаем горячим борщом. Сметану подаем отдельно.
Для гренок обжариваем ломтики бородинского хлеба на оливковом масле. Обжариваем на оливковом масле дольки чеснока, добавляем к ним шпинат и слегка обжарив, солим и добавляем сок лимона.
На гренку выкладываем готовый шпинат, сверху посыпаем натертой брынзой. Сбрызгиваем оливковым маслом и перчим.
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