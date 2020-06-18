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Одесский ресторатор Либкин в прямом эфире приготовил зеленый борщ (видео)

17:19, 18 июня 2020
Праздники
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фото Либкин/Facebook

Помогала ему готовить эксперт по питанию и телеведущая Мирослава Ульянина.

В прямом эфире, который проходил в одесском ресторане «Дача», Савва разделывал теленка, обсуждал с Мирославой пользу сельдерея и шутил, что здоровое питание может быть гибким. 

Полное видео эфира можно посмотреть на странице Саввы Либкина в Facebook.

Рецепт зеленого борща с гренками (на 4 порции)

Состав: 

  • 1 кг телячьей грудинки
  • 3-4 картофелины
  • 300 г шпината
  • 150 г щавеля
  • 2 средние луковицы
  • 1 головка чеснока
  • 200 мл оливкового масла
  • 1 корень петрушки
  • 1 корень сельдерея
  • 100 г зеленого лука
  • 1,5 пучка зелени петрушки 
  • 0,5 пучка укропа
  • 4 яйца
  • 200 г домашней сметаны
  • Половинка лимона
  • Лавровый лист
  • Соль и перец по вкусу

Для гренок:

  • Хлеб бородинский
  • Брынза овечья
  • Шпинат
  • Чеснок
  • Лимон
  • Масло оливковое
  • Перец

Способ приготовления:

Телячью грудинку промываем, заливаем холодной водой и ставим на плиту. Когда закипит, снимаем пену и далее варим на медленном огне 1 час. За 15 минут до окончания варки солим, добавляем лавровый лист, пучок зелени и корешков, связанных кулинарной нитью.

Шпинат и щавель моем и отделяем грубые стебли, крупно нарезаем. Репчатый лук нарезаем тонкими полукольцами, чеснок - ломтиками. Пассируем лук на оливковом масле до готовности, но без изменения цвета; добавляем к луку чеснок.

Картофель очищаем и нарезаем крупными кубиками. Зеленый лук мелко шинкуем.

Извлекаем из бульона корешки и зелень и добавляем нарезанный картофель и варим еще 25 минут. Затем вводим в борщ пассированный репчатый лук, белую часть зеленого лука и шпинат с щавелём. Доводим до вкуса солью.

Яйца варим вкрутую, очищаем и шинкуем в крошку. Мелко нарезаем листья петрушки и укропа. Раскладываем по тарелкам яйца, зелень, перья зеленого лука и телятину. Заливаем горячим борщом. Сметану подаем отдельно.

Для гренок обжариваем ломтики бородинского хлеба на оливковом масле. Обжариваем на оливковом масле дольки чеснока, добавляем к ним шпинат и слегка обжарив, солим и добавляем сок лимона.

На гренку выкладываем готовый шпинат, сверху посыпаем натертой брынзой. Сбрызгиваем оливковым маслом и перчим.

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