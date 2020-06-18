Одесский ресторатор Либкин в прямом эфире приготовил зеленый борщ (видео)

Савва Либкин разделывал теленка, обсуждал с Мирославой пользу сельдерея и шутил, что здоровое питание может быть гибким.

Известный ресторатор Савва Либкин поделился своим рецептом приготовления зеленого борща.

Помогала ему готовить эксперт по питанию и телеведущая Мирослава Ульянина.

В прямом эфире, который проходил в одесском ресторане «Дача», Савва разделывал теленка, обсуждал с Мирославой пользу сельдерея и шутил, что здоровое питание может быть гибким.

Полное видео эфира можно посмотреть на странице Саввы Либкина в Facebook.

Рецепт зеленого борща с гренками (на 4 порции)

Состав:

1 кг телячьей грудинки

3-4 картофелины

300 г шпината

150 г щавеля

2 средние луковицы

1 головка чеснока

200 мл оливкового масла

1 корень петрушки

1 корень сельдерея

100 г зеленого лука

1,5 пучка зелени петрушки

0,5 пучка укропа

4 яйца

200 г домашней сметаны

Половинка лимона

Лавровый лист

Соль и перец по вкусу

Для гренок:

Хлеб бородинский

Брынза овечья

Шпинат

Чеснок

Лимон

Масло оливковое

Перец





Способ приготовления:

Телячью грудинку промываем, заливаем холодной водой и ставим на плиту. Когда закипит, снимаем пену и далее варим на медленном огне 1 час. За 15 минут до окончания варки солим, добавляем лавровый лист, пучок зелени и корешков, связанных кулинарной нитью.

Шпинат и щавель моем и отделяем грубые стебли, крупно нарезаем. Репчатый лук нарезаем тонкими полукольцами, чеснок - ломтиками. Пассируем лук на оливковом масле до готовности, но без изменения цвета; добавляем к луку чеснок.

Картофель очищаем и нарезаем крупными кубиками. Зеленый лук мелко шинкуем.

Извлекаем из бульона корешки и зелень и добавляем нарезанный картофель и варим еще 25 минут. Затем вводим в борщ пассированный репчатый лук, белую часть зеленого лука и шпинат с щавелём. Доводим до вкуса солью.

Яйца варим вкрутую, очищаем и шинкуем в крошку. Мелко нарезаем листья петрушки и укропа. Раскладываем по тарелкам яйца, зелень, перья зеленого лука и телятину. Заливаем горячим борщом. Сметану подаем отдельно.

Для гренок обжариваем ломтики бородинского хлеба на оливковом масле. Обжариваем на оливковом масле дольки чеснока, добавляем к ним шпинат и слегка обжарив, солим и добавляем сок лимона.

На гренку выкладываем готовый шпинат, сверху посыпаем натертой брынзой. Сбрызгиваем оливковым маслом и перчим.

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