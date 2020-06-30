Ароматное лакомство на зиму: рецепты абрикосового джема и варенья
Абрикос – удивительный яркий плод, наполненный летним жарким солнцем и витаминами. Из свежих фруктов можно приготовить много разных блюд, включая десерты и выпечку.
А на зиму стоит законсервировать абрикосы или сварить из них ароматный джем или варенье. Баночка такой вкусной заготовки поднимет настроение долгой и холодной зимой. А времени на их уйдет совсем немного.
Абрикосовый джем на зиму
- Абрикосы спелые - 500 г
- Сахар - 400 г
- Вода - 1 ст.
Абрикосы очень тщательно вымыть, разделить на половинки, удалить косточки.
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Сложить половинки абрикосов в антипригарную кастрюлю или другую посуду с толстым дном. Залить их водой так, чтобы только покрыло, но не больше. Варить до мягкости фруктов, не более 10 минут.
Когда абрикосы стали мягкими, взять сито и протереть их от шкурок и жилок. В результате получится нежное и однородное абрикосовое пюре.
Добавить к нему сахар, перемешать. Кастрюлю с джемом поставить на огонь, довести до кипения и варить около 45-60 минут до желаемой густоты. Снимать пену и периодически перемешивать джем деревянной лопаткой.
Готовый джем разлить по стерильным баночкам и закатать стерильными крышками. Дать ему остыть и убрать в прохладное место для хранения.
Варенье из абрикосов дольками в сиропе
- Абрикосы - 5 кг
- Сахар - 5 кг
- Вода - 5 ст.
Вымыть абрикосы, обсушить их, аккуратно удалить косточки.
В высокую кастрюлю выложить сахар, влить воду и поставить на огонь. После закипания сироп будет очень пениться, но через пару минут успокоится.
Примерно через 5 минут аккуратно выложить в сироп абрикосы. Проварить до повторного закипания и убрать с огня. Перемешивать не нужно, можно лишь слегка встряхнуть кастрюлю.
Как только абрикосы полностью остынут, положить их на огонь. После закипания снова проварить несколько минут и снова остудить.
Третий раз после закипания дать провариться варенью 7-10 минут, после чего очень аккуратно разложить по банкам и закрутить крышками.
Абрикосовый джем с лимоном
- Абрикосы мягкие - 1 кг
- Сахар - 750 г
- Лимоны - 0,5 шт.
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Помытые абрикосы разломить на половинки, косточки удалить. Если плоды абрикосов крупные, то разрезать их на четыре части.
Выложить абрикосы в посуду для варки, засыпать сахаром, выжать сок из половинки лимона. Подержать, пока не появится немного сока, и варить около часа до загустения.
Готовый абрикосовый джем разложить в стерилизованные банки и закатать на зиму.
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