Что нужно сделать, чтобы накрыть красивый праздничный стол - инструкция для тех, кто не любит складывать списки.

Накрывать стол к празднику легче, если у тебя есть план. Посмотрел в список - ага, вот это уже готово, а это еще нужно приготовить, а вот это купить. УНИАН составил чек-лист, что нужно купить, отварить или замариновать для традиционного новогоднего стола.

За основу мы взяли блюда, которые обычно готовят на Новый год. И составили список того, что для них нужно купить и подготовить.

Салат Оливье

Самое традиционное блюдо на Новый год, и у нас есть восхитительный рецепт, как приготовить салат Оливье.

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Для него нужно:

купить колбасу или курицу - ранее мы писали, как выбрать хорошую колбасу;

купить и отварить овощи и яйца - здесь важно помнить, как определить свежесть яиц;

купить или приготовить домашний майонез - с домашним соусом салат будет вкуснее.

Если вдруг салат "Оливье" в традиционном исполнении вам надоел, можно вместо колбасы положить красную рыбу или консервированный тунец. А еще мы знаем, как приготовить оливье без мяса, колбасы и огурцов.

Селедка под шубой

Другой очень популярный салат, который обязательно появляется на праздничном столе - это селедка под "шубой" или, как его часто у нас называют, "Шуба".

Классический рецепт Шубы всем знаком. Для неё нужно:

купить селедку или можно засолить самим - у нас есть супер маринад для селедки всего за сутки.

купить яйца и майонез или приготовить домашний майонез;

купить и отварить овощи - ранее мы рассказывали, как сварить свеклу быстро.

И еще есть несколько секретов, как улучшить вкус селедки под Шубой. А если вы на диете или хотите немного облегчить салат - вот вам полезная вегетарианская селедка под Шубой без майонеза.

Салат на Новый год вместо Шубы

Если Новый год без оливье - это не Новый год, то с селедкой под "шубой" дело проще - можно поставить на стол другой салат с селедкой на Новый год с картошкой и солеными огурцами.

Или же вовсе заменить "Шубу" - например, приготовить салат Гранатовый браслет, полюбившийся многим салат Белочка или другие салаты на Новый год 2023. А еще Кролик будет в восторге, если вы приготовите салат Кролик.

Бутерброды на Новый год

Отдельный пункт праздничного стола - новогодние закуски. Самые популярные - бутерброды с красной рыбой или канапе с икрой.

Для них нужно:

купить или засолить рыбу - мы уже рассказывали, как засолить красную рыбу дома лучше, чем в магазине;

купить икру - как выбрать красную икру и не прогадать мы также подскажем;

купить сливочный сыр (по желанию).

Сыр разных видов можно также купить для сырной тарелки, а если вы купили его заранее, то мы напомним, как хранить сыр.

Холодец

На Новый год часто готовят холодец. Для него нужно:

купить мясо и курицу;

купить горчицу и хрен - кстати, у нас есть самый простой рецепт хрена на зиму;

купить желатин (вдруг холодец не застынет).

Если холодец из свинины приелся (оказывается, такое тоже бывает), то можно приготовить нежнейший холодец из индейки на Новый год. И да, рассказываем, что делать, если холодец не застыл - можно ли его переварить и что делать, если в холодце много воды.

Торт Наполеон

Сложно сказать, почему этот десерт прижился на новогоднем столе, но именно торт Наполеон готовят на праздник.

Для торта "Наполеон" нужно:

Если вдруг катастрофически не хватает времени или нет света, то можно приготовить ленивый Наполеон. Или, как вариант, испечь вместо "Наполеона" морковный торт на Новый год.

Мандарины

С мандаринами все понятно - их нужно помыть и красиво выложить на блюдо. А если вы их купили впрок, то вот советы, как правильно хранить мандарины.

Шампанское

Шампанское - еще один обязательный атрибут Нового года. Мы подскажем, как открыть выбрать хорошее шампанское на Новый год.

Если вместо шампанского вы предпочитаете другие горячительные напитки, то нелишним будет напомнить, чем закусывать виски и другой алкоголь.

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