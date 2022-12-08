Каждая хозяйка желает угощать гостей и родных на Новый год ароматными и сочными мандаринками. Существует несколько секретов, которые позволят сохранять их такими буквально целый месяц.

Мандарины - одни из основных вещей с которыми у нас ассоциируется Новый год еще с детства, а их аромат непременно сопровождает каждое новогоднее застолье.

Но как правильно хранить мандарины, чтобы их хватило на все новогодне-рождественские праздники и потом не пришлось докупать? Мы собрали для вас несколько советов, которые помогут хранить мандарины так, чтобы они оставались свежими и сочными.

Ранее мы говорили о том, чем полезны мандарины женщинам и мужчинам, а также предлагали рецепт цукатов из кожуры цитрусовых.

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Сколько можно хранить цитрусовые - советы

Прежде всего нужно помнить, что любые цитрусовые, в том числе и мандарины, не стоит хранить больше 10 дней. И даже если они после этого времени не начали портиться, вкус все равно уже не будет прежним - свежим и ярко выраженным. Помните, что мандарины не имеют свойства дозревать, поэтому для хранения покупайте уже спелые плоды.

Можно ли хранить цитрусовые в холодильнике - рекомендации

Существует несколько способов, как можно продлить свежесть и аромат мандаринов, да и вообще любых цитрусовых, на максимальный срок.

Холодильник

Это самый лучший способ хранения мандаринов. Положите их в контейнер для овощей и фруктов при этом обязательно высыпав из пакета, иначе мандарины быстро сгниют. Проследите за тем, чтобы в контейнере были только мандарины, или в крайнем случае только цитрусовые. Проследите, чтобы каждый плод был сухим - влажность станет причиной быстрого образования плесени.

Бумага или газета

Еще один лайфхак, как долго хранить мандарины свежими - замотайте каждую мандаринку в бумагу или газету, сложите в эмалированную кастрюлю и накройте крышкой, затем поставьте в холодильник. Наиболее подходящий температурный режим для хранения мандарин от +4 до +9°C.

Балкон

Если у вас к праздникам холодильник переполнен, то можно мандарины положить на балкон, но он должен быть утепленным, поскольку при минусовой температуре они быстро замерзнут и испортятся. Также на цитрусовые не должны попадать солнечные лучи.

Полезный совет: при комнатной температуре цитрусовые хранить не стоит, если вы не рассчитываете их съесть за день-два. Дело в том, что при температуре выше 15 градусов мандарины быстро начинают вянуть и портиться.

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