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Сельдь под шубой к рождественскому столу: классический рецепт

10:23, 03 января 2020
Праздники
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Как правильно приготовить салат "шуба" / gotovim-doma.ru

На протяжении десятков лет сельдь под шубой остается одним из главных атрибутов нового года, наравне с мандаринами и салатом «оливье». Для миллионов украинцев «шуба» – это вкус детства, ведь его готовили наши мамы и бабушки.

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УНИАН решил напомнить классический рецепт приготовления этого знаменитого салата. Опытным кулинарам будет полезно узнать несколько хитростей его приготовления, а для начинающих «шуба» станет отличной возможностью для практики.

Селедка под шубой – рецепт

Рецепт сельди под шубой сформировался во времена советского дефицита, так что приготовить его можно из продуктов, которые найдутся под рукой всегда.

Никаких кулинарных излишеств: для приготовления 800 граммов салата потребуется около 600 граммов сельди, две картофелины, одна морковь, одна крупная луковица, одна свекла, а также четыре куриных яйца. Заправляется салат майонезом (около 180 граммов). Важно также иметь под рукой уксус.

Луковицу почистить и нарезать тонкими кольцами, залить уксусом и оставить мариноваться. Тем же временем сварить яйца в крутую (варить не менее 10 минут с момента закипания воды).

Очистить сельдь и мелко нарезать ее (либо купить уже нарезанное филе сельди).

Отдельно отварить картофель в мундире, морковь и свеклу (варить около 35 минут, до готовности). Овощи очистить и мелко нарезать, либо натереть на терке.

Выкладывать салат необходимо на плоском блюде или большой тарелке. Первый слой выкладывается из картофеля и покрывается майонезом.

Второй слой – измельченная селедка с мелко нарезанным луком. Сельдь также покрыть майонезом.

Третий слой – перетертые яйца с майонезом.

Четвертый слой – морковь с майонезом.

Пятый слой – свекла с майонезом.

Полученное блюдо оставить на несколько часов, дав ему пропитаться. Готовый салат можно украсить по вкусу.

Шуба - отличная закуска под крепкий алкоголь / ne-dieta.ru

Тонкости приготовления "шубы"

Отметим, что для приготовления «шубы» лучше всего подходит малосольная тихоокеанская сельдь. Слишком соленую сельдь перед приготовлением салата придется вымачивать. 

Современный ассортимент продуктов позволяет вдохнуть в проверенный годами рецепт новую жизнь. Так, селедку при желании можно дополнить филе семги и красной икрой, а майонез заменить соусом подобной консистенции по вкусу. 

Приготовление селедки под шубой не занимает много времени, однако перед употреблением салата лучше дать ему хорошо настояться.

«Шуба» – отличная закуска под крепкий алкоголь, который почти неизбежно сопровождает новогодние столы.

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Теги: #салат#рецепт