Сельдь под шубой к рождественскому столу: классический рецепт

Для миллионов украинцев «шуба» – это вкус детства.

На протяжении десятков лет сельдь под шубой остается одним из главных атрибутов нового года, наравне с мандаринами и салатом «оливье». Для миллионов украинцев «шуба» – это вкус детства, ведь его готовили наши мамы и бабушки.

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УНИАН решил напомнить классический рецепт приготовления этого знаменитого салата. Опытным кулинарам будет полезно узнать несколько хитростей его приготовления, а для начинающих «шуба» станет отличной возможностью для практики.

Селедка под шубой – рецепт

Рецепт сельди под шубой сформировался во времена советского дефицита, так что приготовить его можно из продуктов, которые найдутся под рукой всегда.

Никаких кулинарных излишеств: для приготовления 800 граммов салата потребуется около 600 граммов сельди, две картофелины, одна морковь, одна крупная луковица, одна свекла, а также четыре куриных яйца. Заправляется салат майонезом (около 180 граммов). Важно также иметь под рукой уксус.

Луковицу почистить и нарезать тонкими кольцами, залить уксусом и оставить мариноваться. Тем же временем сварить яйца в крутую (варить не менее 10 минут с момента закипания воды).

Очистить сельдь и мелко нарезать ее (либо купить уже нарезанное филе сельди).

Отдельно отварить картофель в мундире, морковь и свеклу (варить около 35 минут, до готовности). Овощи очистить и мелко нарезать, либо натереть на терке.

Выкладывать салат необходимо на плоском блюде или большой тарелке. Первый слой выкладывается из картофеля и покрывается майонезом.

Второй слой – измельченная селедка с мелко нарезанным луком. Сельдь также покрыть майонезом.

Третий слой – перетертые яйца с майонезом.

Четвертый слой – морковь с майонезом.

Пятый слой – свекла с майонезом.

Полученное блюдо оставить на несколько часов, дав ему пропитаться. Готовый салат можно украсить по вкусу.

Тонкости приготовления "шубы"

Отметим, что для приготовления «шубы» лучше всего подходит малосольная тихоокеанская сельдь. Слишком соленую сельдь перед приготовлением салата придется вымачивать.

Современный ассортимент продуктов позволяет вдохнуть в проверенный годами рецепт новую жизнь. Так, селедку при желании можно дополнить филе семги и красной икрой, а майонез заменить соусом подобной консистенции по вкусу.

Приготовление селедки под шубой не занимает много времени, однако перед употреблением салата лучше дать ему хорошо настояться.

«Шуба» – отличная закуска под крепкий алкоголь, который почти неизбежно сопровождает новогодние столы.