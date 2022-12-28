УНИАН поделился несколькими секретами о том, как открыть шампанское со штопором и без, а также как выбрать качественный напиток.

Приближается Новый год 2023, одним из главных праздничных атрибутов которого является шампанское. Легкий игристый напиток с крошечными пузырями хорошо расслабляет и поднимает настроение. УНИАН рассказал, как выбрать хорошее шампанское и как открыть шампанское, если крышка не поддается.

А если вы переборщили с шампанским на празднике, то прочтите нашу статью о том, как убрать похмелье народными средствами.

Как выбрать хорошее шампанское - признаки и примерные цены

Есть несколько критериев выбора качественного шампанского.

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Цена . Действительно качественное шампанское не может стоить дешевле 1000 гривен. Если такой напиток вам не по карману, то можно обратить внимание на более бюджетные напитки от крупных брендов, например, Prosecco и Cava за 250 гривен за бутылку, Cremant - примерно за 400 гривен, Franciacorta - от 500 гривен.

. Действительно качественное шампанское не может стоить дешевле 1000 гривен. Если такой напиток вам не по карману, то можно обратить внимание на более бюджетные напитки от крупных брендов, например, Prosecco и Cava за 250 гривен за бутылку, Cremant - примерно за 400 гривен, Franciacorta - от 500 гривен. Страна-производитель . Шампанское крупных европейских брендов, упомянутых ранее, не может быть произведено в Украине - такой напиток является фальсификатом.

. Шампанское крупных европейских брендов, упомянутых ранее, не может быть произведено в Украине - такой напиток является фальсификатом. Пробка . Качественное игристое вино закупоривают, а не закручивают крышкой. Неправильная пробка ухудшает вкусовые качества напитка. Кроме того, шампанское с крышкой труднее открыть.

. Качественное игристое вино закупоривают, а не закручивают крышкой. Неправильная пробка ухудшает вкусовые качества напитка. Кроме того, шампанское с крышкой труднее открыть. Надписи на бутылке. Шампанское должно иметь название "вино", а не "винный напиток". В винные напитки добавляют подсластители, сахар и фруктовые соки, что не допускается в настоящем игристом вине. Также не стоит покупать напиток с надписью "искрящееся вино". Его искусственно обогащают пузырьками углекислого газа, в то время как у шампанского углекислый газ выделяется во время природного брожения.

После покупки поставьте шампанское в холодильник. Его обязательно подают к столу охлажденным.

Как открыть шампанское разными способами

Открыть шампанское можно голыми руками, штопором или другими способами.

Как открыть шампанское голыми руками

Чтобы пробка вылетала без брызг, не трясите бутылку перед открыванием.

Оберните горлышко бутылки салфеткой или полотенцем. Также натяните ткань на пробку, чтобы она не улетела в потолок. Снимите с горлышка фольгу. Поставьте дно бутылки на стол или себе на бедро, и наклоните бутылку под углом 45 градусов. Удалите проволоку из пробки и одновременно придерживайте пробку пальцем. Проволоку рекомендуется снимать не полностью, а только ослабить. Плавно поверните в руке бутылку (не пробку!) и аккуратно вытяните пробку. Если пробка никак не вытягивается - подержите горлышко под горячей водой 3-5 минут.

Если вам интересно, как открыть шампанское без брызг - воспользуйтесь одной хитростью. Не вытягивайте пробку из бутылки сразу, а поддержите немного у края горлышка. Позвольте выйти газу из бутылки - тогда шампанское не расплещется.

Как открыть шампанское с помощью штопора

Если пробка от шампанского разломалась - придется применять штопор. Штопор ввинчивается в остаток пробки. Оберните горлышко бутылки полотенцем, чтобы оно не выскользнуло из рук. Затем медленно выкрутите пробку из бутылки.

Будьте осторожны: пробка может резко вылететь из бутылки вместе со штопором, поэтому для выкручивания нужно применить физическую силу. Лучше доверить это дело мужчине.

Как ещё можно открыть шампанское

Напиток можно открыть с помощью длинного ножа - такой метод называется сабраж. Это эффектное зрелище, при котором напиток красиво расплескивается. Метод очень опасный и выполняется только профессионалами.

Также существуют специальные штопоры для шампанского, которые вытягивают пробку безопасно и без усилий. Стоят такие приспособления примерно 100-150 гривен.

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