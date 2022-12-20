Приближается Новый год 2023 - самый вкусный зимний праздник. Символом 2023 года по восточному гороскопу будет Кролик, поэтому салаты в форме этого животного украсят праздничный стол. Праздничный салат выкладывают на тарелку в форме кроличьей головы, а для украшения "мордочки" используют оливки, вареные белки и морковь.
Салат "Кролик" с курицей и черносливом
- Куриное филе - 600 г.
- Чернослив - 300 г.
- Твёрдый сыр - 170 г.
- Грецкие орехи - 125 г.
- Яйца (крупные) - 5 шт.
- Яблоки крупные кисло-сладкие - 2 шт.
- Майонез - 170 г.
Куриное филе отварить до готовности (20 минут) в подсоленной воде с лавровым листом. Остудить мясо и нарезать мелким кубиком. Яйца отварить вкрутую и остудить. Разделить белки и желтки, отдельно натереть на мелкой терке. Орехи перемолоть блендером или измельчить скалкой в пакете.
Если чернослив жесткий - залить его горячей водой на 15 минут. Нарезать чернослив мелкими кусочками. Несколько черносливин оставить для украшения салата. Яблоки и сыр натереть на крупной терке.
Салат собрать слоями в форме кроличьей мордочки с ушами. Поочередно сложить слои: куриное филе, майонез, чернослив, майонез, желтки, яблоки, майонез, орехи, сыр, майонез. Сверху выложить кроличью "шубку" куриными белками. Из чернослива сделать нос, глаза и усы. Оставить салат в холодильнике для пропитки на 3 часа.
Салат "Кролик" с рисом, кукурузой и курицей
- Куриное филе - 400 г
- Рис - 100 г
- Яйца - 4 шт.
- Консервированная кукуруза - 150 г
- Свежие огурцы - 100 г
- Сладкий перец - 100 г
- Сыр - 300 г
- Лук - 100 г
- Майонез - 60 г.
- Зелень петрушки для украшения.
- Черные оливки без косточек - 2 шт.
- Пекинская капуста - 2 листа.
Куриное филе отварить до готовности в подсоленной воде и полностью остудить. Отварить до готовности рис и яйца. Нарезать мелким кубиком сладкий перец и огурцы, а с кукурузы слить жидкость. Лук мелко нарезать. Сыр натереть на мелкой терке.
В большой миске перемешать яйца, куриное филе, лук, кукурузу, перец, огурцы и рис. Посолить, поперчить и заправить майонезом. Выложить салат на миску в форме тела и головы кролика. Посыпать со всех сторон сыром - это будет "шубка". Из двух листьев пекинской капусты сделать уши, а глаза выложить маслинами.