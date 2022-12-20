Салат "Кролик" на Новый год будет уместен на любом столе.

Приближается Новый год 2023 - самый вкусный зимний праздник. Символом 2023 года по восточному гороскопу будет Кролик, поэтому салаты в форме этого животного украсят праздничный стол. Праздничный салат выкладывают на тарелку в форме кроличьей головы, а для украшения "мордочки" используют оливки, вареные белки и морковь.

Салат "Кролик" с курицей и черносливом

Куриное филе - 600 г.

Чернослив - 300 г.

Твёрдый сыр - 170 г.

Грецкие орехи - 125 г.

Яйца (крупные) - 5 шт.

Яблоки крупные кисло-сладкие - 2 шт.

Майонез - 170 г.

Куриное филе отварить до готовности (20 минут) в подсоленной воде с лавровым листом. Остудить мясо и нарезать мелким кубиком. Яйца отварить вкрутую и остудить. Разделить белки и желтки, отдельно натереть на мелкой терке. Орехи перемолоть блендером или измельчить скалкой в пакете.

Если чернослив жесткий - залить его горячей водой на 15 минут. Нарезать чернослив мелкими кусочками. Несколько черносливин оставить для украшения салата. Яблоки и сыр натереть на крупной терке.

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Салат собрать слоями в форме кроличьей мордочки с ушами. Поочередно сложить слои: куриное филе, майонез, чернослив, майонез, желтки, яблоки, майонез, орехи, сыр, майонез. Сверху выложить кроличью "шубку" куриными белками. Из чернослива сделать нос, глаза и усы. Оставить салат в холодильнике для пропитки на 3 часа.

Салат "Кролик" с рисом, кукурузой и курицей

Куриное филе - 400 г

Рис - 100 г

Яйца - 4 шт.

Консервированная кукуруза - 150 г

Свежие огурцы - 100 г

Сладкий перец - 100 г

Сыр - 300 г

Лук - 100 г

Майонез - 60 г.

Зелень петрушки для украшения.

Черные оливки без косточек - 2 шт.

Пекинская капуста - 2 листа.

Куриное филе отварить до готовности в подсоленной воде и полностью остудить. Отварить до готовности рис и яйца. Нарезать мелким кубиком сладкий перец и огурцы, а с кукурузы слить жидкость. Лук мелко нарезать. Сыр натереть на мелкой терке.

В большой миске перемешать яйца, куриное филе, лук, кукурузу, перец, огурцы и рис. Посолить, поперчить и заправить майонезом. Выложить салат на миску в форме тела и головы кролика. Посыпать со всех сторон сыром - это будет "шубка". Из двух листьев пекинской капусты сделать уши, а глаза выложить маслинами.

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