Если вы планировали приготовить идеальный холодец, откопав в старом блокноте бабушкин рецепт, но что-то пошло не так - мы расскажем вам, как реанимировать холодец и как загустить холодец без желатина.

Каждая хозяйка хотела бы похвастаться тем, что освоила приготовление такого сложного блюда, как холодец и ей покорился бабушкин рецепт.

Однако давайте будем честны – просто застывший бульон, который вы загустили огромным количеством желатина, сделав его резиновым, и настоящий холодец – это далеко не одно и то же.

Почему не застывает холодец:

Неправильно подобранное мясо

Мякоть - не лучший вариант мяса для идеального холодца. В мякоти нет желирующих веществ, поэтому, если не хотите нервно придумывать, что делать, если холодец не застыл, сразу позаботьтесь о костях.

Много воды

Вода должна лишь немного покрывать мясо. Если вы у вас пятилитровая кастрюля в которой всего килограмм мяса, даже после пяти часов варки вам придется думать, что делать, если в холодце много воды и как загустить холодец без желатина.

Сильный огонь

Холодец не должен кипеть. Кастрюля ставится на самый минимальный огонь, на который способна ваша плита и мясо в бульоне томится, а не кипит. В этом случае бульон не будет выкипать и даже после 4-5 часов варки жидкости в холодце будет практически столько же, сколько вы налили в начале приготовления.

Долив воды

Доливать воду в холодец категорически нельзя, так как по факту вы будете разбавлять бульон, уменьшая концентрацию желирующих веществ. Если вам кажется, что жидкости мало, уменьшайте огонь до минимума и думайте, как спасти холодец не увеличивая объем жидкости.

Мало времени для застывания

Холодец – блюдо, которое не любит спешку. Холодец нужно варить не менее 5-6 часов, а потом, чтобы правильно приготовленный холодец застыл, ему понадобится простоять в холодном месте еще не менее 8 часов. Лучше всего поставить блюдо в холодильник на всю ночь. Если вы приготовили идеальный холодец – он застынет.

Мало желатина

Если у вас мало желатина или его совсем нет, и вы не знаете, как загустить холодец без желатина – используйте для варки только мясо на кости, желательно с большим количеством хрящей. Если холодец не застыл сколько добавить желатина вам придется решать на глаз, в зависимости от концентрации бульона.

Если даже после ночи в холодильнике бульон скорее напоминает суп, нежели идеальный холодец, поиски в сети советов, как загустить холодец без желатина – это уже не ваша история. Если не знаете, как спасти холодец, доведите его до кипения и добавьте желатин строго по инструкции на упаковке. Безусловно, желатин скажется на вкусовых качествах холодца, но блюдо в итоге застынет.

Недоваренный холодец

Многие хозяйки сомневаются можно ли холодец доварить на следующий день. Да, можно. Если у вас нет времени долго дежурить у плиты, лучше уберите кастрюлю с бульоном в холодильник и доварите его на следующий день, когда будет время. Не стоит разливать в формы не готовый бульон, так как проще его доварить на следующий день, чем думать, как спасти холодец, который не застывает.

Как переварить замороженный холодец

Если вы приготовили слишком много холодца, который просто некому быстро съесть – заморозьте его. Вы увеличите срок годности продукта, не испортив его вкусовые качества. Правда, далеко не все хозяйки знают, как переварить замороженный холодец и боятся экспериментировать, не понимая, что будет если разогреть холодец.

Ничего плохого не будет. Холодец можно замораживать, но хранить его нужно только в плотно закрытой посуде, чтобы бульон не приобрел посторонний запах.

А вот как переварить замороженный холодец – это уже отдельный момент. Замороженный холодец должен оттаять при комнатной температуре, после чего его нужно довести до кипения, но не дать ему закипеть. Если замороженный холодец закипит – он потемнеет. Дополнительно добавлять желатин в холодец, который вы замораживали не нужно. Доведя холодец до кипения разлейте его по формам и уберите в холодильник на 7-8 часов. По вкусу вы никогда не отличите холодец, который замораживался от свежесваренного.

Вас также могут заинтересовать новости: