Селедка под шубой - салат, без которого сложно представить праздничный стол. Но далеко не всегда и не у всех это блюдо получается действительно вкусным. Чтобы салат был вкусным, вам придется учесть очень много важных моментов, начиная от продолжительности варки овощей и заканчивая степенью просолки рыбы.
- Как улучшить вкус селедки под шубой
- Если купили не ту рыбу: как улучшить вкус селедки
- Что приготовить на гарнир к селедке под шубой
- Какую сельдь использовать для селедки под шубой
- Можно ли заранее готовить селедку под шубой
- Сколько варить свеклу на шубу
- ТОП лучших салатов
Как улучшить вкус селедки под шубой
Если вы натрете немного замороженного сливочного масла на терке и выложите его между слоями овощей, ваша селедка под шубой приобретет очень нежный сливочный вкус.
Кроме того, вкус селедки под шубой можно улучшить за счет пропитки. Смешайте в небольшой посуде 2-3 столовые ложки растительного масла, одну чайную ложку лимонного сока, щепотку соли и немного молотого перца. Осторожно вылейте эту пропитку на верхний слой уже собранного салата перед тем, как будете наносить последний, финальный слой майонеза. Пропитка сделает селедку под шубой более сочной и придаст салату насыщенный вкус.
Если купили не ту рыбу: как улучшить вкус селедки
Если вы купили свежую, но не очень вкусную селедку, ситуацию всегда можно исправить.
Добавленный в салат слой маринованного лука, выложенного сразу поверх селедки, существенно улучшит вкус малосольной рыбы.
Если же наоборот, вы купили слишком соленую рыбу, ее можно вымочить в молоке. Для этого почищенную селедку нужно залить молоком так, чтобы молоко полностью покрывало рыбу. Убираем посуду с рыбой в холодильник на один час, после чего рыбу промываем под проточной водой, мелко нарезаем и добавляем в салат.
Что приготовить на гарнир к селедке под шубой
Большинство любителей селедки под шубой считают, что это блюдо настолько самодостаточно, что не требует вообще никакого гарнира. Однако, повара советуют подавать к селедке под шубой картофельное пюре или запеченные овощи.
Также к салату можно подавать соленья, маринованный лук и красную икру.
Какую сельдь использовать для селедки под шубой
Для салата лучше использовать не пресервы, а цельную рыбу. Также можно использовать уже готовое филе.
Относительно того, какая рыба предпочтительнее - Тихоокеанская или Атлантическая, повара так и не пришли к единому мнению. Выбирайте ту рыбу, которая вам больше нравится. Главное правило - селедка должна быть слабосоленой, жирной, плотной и не иметь посторонних запахов.
Можно ли заранее готовить селедку под шубой
Да, можно, но не более, чем за сутки. Обычно селедку под шубой собирают вечером, после чего убирают салат на ночь в холодильник, чтобы к утру он как следует пропитался.
Если же вам катастрофически не хватает времени, вы можете отварить овощи и разобрать сельдь на филе заранее и убрать в холодильник в отдельных герметично закрытых емкостях. Однако, сбирать салат и добавлять майонез более чем за сутки до употребления категорически нельзя.
Сколько варить свеклу на шубу
Продолжительность варки свеклы зависит от размера корнеплода и его сорта. Свекла среднего размера варится на среднем огне под крышкой около 40 минут. Крупная свекла может вариться около двух часов, при этом учтите, что во время варки вода выкипает и ее нужно будет периодически подливать.
Если свекла не варится слишком долго, добавьте в воду чайную ложку сахара, уменьшите огонь до минимума и варите под закрытой крышкой до тех пор, пока нож не начнет мягко входить в овощ.
Также свеклу можно запечь в духовке или микроволновке. Какой бы способ приготовления свеклы вы не выбрали, учтите, что варить или запекать овощ нужно только в неочищенном виде. Если вы почистите свеклу перед приготовлением, она отдаст весь цвет.
ТОП лучших салатов
Селедка под шубой с яйцом
Отвариваем 2-3 крупные картофелины, 2 средние морковки и 2 средних свеклы и 2-3 яйца. Картошку и яйца мелко нарезаем. Свеклу и морковь натираем на терке. Сельдь нарезаем мелкими кусочками, убрав заранее кости. Выкладываем на порционную тарелку сначала сельдь, потом лук, картофель, яйцо, морковь, свеклу. Каждый слой смазываем майонезом. Убираем салат на 2-3 часа в холодильник, чтобы он пропитался.
Селедка под шубой с яблоком
Отвариваем 2-3 крупные картофелины, 2 морковки, 2 средник свеклы. Мелко нарезаем одну среднюю луковицу, добавляем к ней чайную ложку сахара и столовую ложку уксуса. Оставляем лук на 10-15 минут, чтобы он промариновался. Натираем отваренные овощи на терке. Выкладываем салат слоями: картофель, лук, селедка, натертое на терке кислое яблоко, морковь, свекла. Каждый слой смазываем майонезом.
Селедка под шубой по-новому
Салат можно приготовить в виде рулета. Для этого застелите стол несколькими слоями пищевой пленки или фольги. На пленку выкладываем слой натертой свеклы, сверху кладем натертую морковь, маринованный лук, мелко нарезанную сельдь и натертый на терке отваренный картофель. Поочередно все слои смазываем майонезом. Осторожно сворачиваем пленку так, чтобы салат приобрел форму рулета. Убираем салат в холодильник для пропитки и стабилизации. Перед подачей снимаем пленку, украшаем салат майонезом и свежей зеленью.
Селедка под шубой порционная
Если вы хотите отойти от классической подачи селедки под шубой - купите тарталетки. Единственный момент - тарталетки нужно покупать достаточно крупные и плотные. Салат выкладываем слоями, как обычно: картофель, лук, сельдь, морковь и свекла. Каждый слой смазываем майонезом. Сверху украшаем тарталетку майонезом и половинкой отваренного перепелиного яйца.
Селедка под шубой в виде ролов
Средний картофель - 2-3 шт, морковь - 2-3 шт, свекла - 2-3 шт. Отвариваем овощи и натираем на крупной терке. Выкладываем на стол два слоя фольги и начинаем формировать салат. Выкладываем на фольгу слой натертой свеклы, морковь, селедку и натертый картофель. Каждый слой смазываем майонезом и закручиваем фольгу таким образом, чтобы салат приобрел форму рулета. Убираем салат в холодильник на ночь. Перед подачей аккуратно убираем фольгу и нарезаем рулет на порционные ролы. Подаем ролы, украсив их майонезом и свежей зеленью.
Селедка под шубой с сыром
Сельдь - 300 гр, плавленый сыр - 200 гр, картофель - 2-3 шт, морковь - 2-3 шт, свекла - 2 шт. Отваренные овощи натираем на терке и выкладываем слоями, каждый слой смазываем майонезом. Первый слой - картофель. Потом кладем мелко нарезанную сельдь, натертый на терке плавленый сыр, морковь и натертую свеклу. Верхний слой украшаем майонезом и свежей зеленью.