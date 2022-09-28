Если вы хотите приготовить действительно вкусную селедку под шубой, вам придется узнать, сколько варить свеклу на шубу, какую сельдь использовать для селедки под шубой и, наконец, изучить лучшие рецепты.

Селедка под шубой - салат, без которого сложно представить праздничный стол. Но далеко не всегда и не у всех это блюдо получается действительно вкусным. Чтобы салат был вкусным, вам придется учесть очень много важных моментов, начиная от продолжительности варки овощей и заканчивая степенью просолки рыбы.

Как улучшить вкус селедки под шубой

Если вы натрете немного замороженного сливочного масла на терке и выложите его между слоями овощей, ваша селедка под шубой приобретет очень нежный сливочный вкус.

Кроме того, вкус селедки под шубой можно улучшить за счет пропитки. Смешайте в небольшой посуде 2-3 столовые ложки растительного масла, одну чайную ложку лимонного сока, щепотку соли и немного молотого перца. Осторожно вылейте эту пропитку на верхний слой уже собранного салата перед тем, как будете наносить последний, финальный слой майонеза. Пропитка сделает селедку под шубой более сочной и придаст салату насыщенный вкус.

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Если купили не ту рыбу: как улучшить вкус селедки

Если вы купили свежую, но не очень вкусную селедку, ситуацию всегда можно исправить.

Добавленный в салат слой маринованного лука, выложенного сразу поверх селедки, существенно улучшит вкус малосольной рыбы.

Если же наоборот, вы купили слишком соленую рыбу, ее можно вымочить в молоке. Для этого почищенную селедку нужно залить молоком так, чтобы молоко полностью покрывало рыбу. Убираем посуду с рыбой в холодильник на один час, после чего рыбу промываем под проточной водой, мелко нарезаем и добавляем в салат.

Что приготовить на гарнир к селедке под шубой

Большинство любителей селедки под шубой считают, что это блюдо настолько самодостаточно, что не требует вообще никакого гарнира. Однако, повара советуют подавать к селедке под шубой картофельное пюре или запеченные овощи.

Также к салату можно подавать соленья, маринованный лук и красную икру.

Какую сельдь использовать для селедки под шубой

Для салата лучше использовать не пресервы, а цельную рыбу. Также можно использовать уже готовое филе.

Относительно того, какая рыба предпочтительнее - Тихоокеанская или Атлантическая, повара так и не пришли к единому мнению. Выбирайте ту рыбу, которая вам больше нравится. Главное правило - селедка должна быть слабосоленой, жирной, плотной и не иметь посторонних запахов.

Можно ли заранее готовить селедку под шубой

Да, можно, но не более, чем за сутки. Обычно селедку под шубой собирают вечером, после чего убирают салат на ночь в холодильник, чтобы к утру он как следует пропитался.

Если же вам катастрофически не хватает времени, вы можете отварить овощи и разобрать сельдь на филе заранее и убрать в холодильник в отдельных герметично закрытых емкостях. Однако, сбирать салат и добавлять майонез более чем за сутки до употребления категорически нельзя.

Сколько варить свеклу на шубу

Продолжительность варки свеклы зависит от размера корнеплода и его сорта. Свекла среднего размера варится на среднем огне под крышкой около 40 минут. Крупная свекла может вариться около двух часов, при этом учтите, что во время варки вода выкипает и ее нужно будет периодически подливать.

Если свекла не варится слишком долго, добавьте в воду чайную ложку сахара, уменьшите огонь до минимума и варите под закрытой крышкой до тех пор, пока нож не начнет мягко входить в овощ.

Также свеклу можно запечь в духовке или микроволновке. Какой бы способ приготовления свеклы вы не выбрали, учтите, что варить или запекать овощ нужно только в неочищенном виде. Если вы почистите свеклу перед приготовлением, она отдаст весь цвет.

ТОП лучших салатов

Селедка под шубой с яйцом

Отвариваем 2-3 крупные картофелины, 2 средние морковки и 2 средних свеклы и 2-3 яйца. Картошку и яйца мелко нарезаем. Свеклу и морковь натираем на терке. Сельдь нарезаем мелкими кусочками, убрав заранее кости. Выкладываем на порционную тарелку сначала сельдь, потом лук, картофель, яйцо, морковь, свеклу. Каждый слой смазываем майонезом. Убираем салат на 2-3 часа в холодильник, чтобы он пропитался.

Селедка под шубой с яблоком

Отвариваем 2-3 крупные картофелины, 2 морковки, 2 средник свеклы. Мелко нарезаем одну среднюю луковицу, добавляем к ней чайную ложку сахара и столовую ложку уксуса. Оставляем лук на 10-15 минут, чтобы он промариновался. Натираем отваренные овощи на терке. Выкладываем салат слоями: картофель, лук, селедка, натертое на терке кислое яблоко, морковь, свекла. Каждый слой смазываем майонезом.

Селедка под шубой по-новому

Салат можно приготовить в виде рулета. Для этого застелите стол несколькими слоями пищевой пленки или фольги. На пленку выкладываем слой натертой свеклы, сверху кладем натертую морковь, маринованный лук, мелко нарезанную сельдь и натертый на терке отваренный картофель. Поочередно все слои смазываем майонезом. Осторожно сворачиваем пленку так, чтобы салат приобрел форму рулета. Убираем салат в холодильник для пропитки и стабилизации. Перед подачей снимаем пленку, украшаем салат майонезом и свежей зеленью.

Селедка под шубой порционная

Если вы хотите отойти от классической подачи селедки под шубой - купите тарталетки. Единственный момент - тарталетки нужно покупать достаточно крупные и плотные. Салат выкладываем слоями, как обычно: картофель, лук, сельдь, морковь и свекла. Каждый слой смазываем майонезом. Сверху украшаем тарталетку майонезом и половинкой отваренного перепелиного яйца.

Селедка под шубой в виде ролов

Средний картофель - 2-3 шт, морковь - 2-3 шт, свекла - 2-3 шт. Отвариваем овощи и натираем на крупной терке. Выкладываем на стол два слоя фольги и начинаем формировать салат. Выкладываем на фольгу слой натертой свеклы, морковь, селедку и натертый картофель. Каждый слой смазываем майонезом и закручиваем фольгу таким образом, чтобы салат приобрел форму рулета. Убираем салат в холодильник на ночь. Перед подачей аккуратно убираем фольгу и нарезаем рулет на порционные ролы. Подаем ролы, украсив их майонезом и свежей зеленью.

Селедка под шубой с сыром

Сельдь - 300 гр, плавленый сыр - 200 гр, картофель - 2-3 шт, морковь - 2-3 шт, свекла - 2 шт. Отваренные овощи натираем на терке и выкладываем слоями, каждый слой смазываем майонезом. Первый слой - картофель. Потом кладем мелко нарезанную сельдь, натертый на терке плавленый сыр, морковь и натертую свеклу. Верхний слой украшаем майонезом и свежей зеленью.