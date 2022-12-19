Морковный торт - идеальный десерт на Новый год 2023, поскольку он точно понравится покровителю праздника Кролику.

Классический морковный торт - очень вкусный и универсальный десерт, который понравится взрослым и детям. Это уместный десерт на Новый год 2023, который будет годом Кролика, ведь всем известна любовь кроликов к моркови. УНИАН собрал два разных, но по-своему вкусных рецепта морковного торта - с выпечкой и без.

Ранее мы писали, как приготовить ленивый Наполеон без раскатки коржей.

Классический морковный торт со сметанным кремом

Тесто:

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Морковь - 500 г.

Апельсины - 1 шт.

Коричневый сахар - 200 г.

Мука - 320 г.

Разрыхлитель - 1 чайн.л.

Сода пищевая - 1 чайн.л.

Корица - 1 стол.л.

Подсолнечное масло - 150 г.

Яйца - 3 шт.

Грецкие орехи - 150 г.

Сметанный крем:

Сметана жирная (не меньше 20%) - 500 г.

Сахар - 100 г.

Мёд - 50 г.

Апельсин вымыть и потереть цедру на терке, а также выжать немного апельсинового сока. Морковь почистить и натереть на мелкой терке. Орехи поджарить на сухой сковороде или в духовке, перебить блендером. Яйца взбивать с коричневым сахаром 3-4 минуты до пышности. Влить подсолнечное масло и ещё раз взбить.

В большую миску просеять муку, добавить разрыхлитель, соду и корицу. Вмешать в муку яичную массу и тщательно перемешать тесто. Добавить в тесто цедру, морковь и орехи, влить 2 ложки апельсинового сока. Готовое тесто должно быть очень густым.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом и посыпать мукой. Разогреть духовку ло 180°. Тесто взвесить и разделить массу на 3 одинаковые части. Выпекать коржи по очереди по 20 минут.

Для крема взбивать жирную сметану с сахаром и медом 10-15 минут. Убрать крем в холодильник на 1 час. Готовые остывшие коржи смазать сметанным кремом. Также стоит смазать кремом верхушку и бока торта, чтобы тесто не обветрилось. Поставить торт на пропитку в холодильник на 2-3 часа.

Морковный торт без выпечки на сковороде

Тесто:

Морковь - 350 г.

Мука - 120 г.

Яйца - 3 шт.

Разрыхлитель - 0.5 ч. л.

Мед - 3 ст. л.

Банан - 1 шт.

Крем:

Сыр рикотта или творог - 100 г.

Йогурт без наполнителей - 100 г.

Мед - 3 ст. л.

Морковь натереть на мелкой терке, а бананы размять вилкой. Смешать ложкой муку, яйца, разрыхлитель и жидкий мед. Добавить банановое пюре и тертую морковь, замесить однородное тесто. Разделить тесто на 4 одинаковые части и поочередно пожарить на сухой сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Дать коржам остыть.

Перемешать ингредиенты для крема до однородной массы. Смазать кремом коржи и верхушку торт, и оставить торт в холодильнике для пропитки на 2 часа.

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