Классический морковный торт - очень вкусный и универсальный десерт, который понравится взрослым и детям. Это уместный десерт на Новый год 2023, который будет годом Кролика, ведь всем известна любовь кроликов к моркови. УНИАН собрал два разных, но по-своему вкусных рецепта морковного торта - с выпечкой и без.
Ранее мы писали, как приготовить ленивый Наполеон без раскатки коржей.
Классический морковный торт со сметанным кремом
Тесто:
- Морковь - 500 г.
- Апельсины - 1 шт.
- Коричневый сахар - 200 г.
- Мука - 320 г.
- Разрыхлитель - 1 чайн.л.
- Сода пищевая - 1 чайн.л.
- Корица - 1 стол.л.
- Подсолнечное масло - 150 г.
- Яйца - 3 шт.
- Грецкие орехи - 150 г.
Сметанный крем:
- Сметана жирная (не меньше 20%) - 500 г.
- Сахар - 100 г.
- Мёд - 50 г.
Апельсин вымыть и потереть цедру на терке, а также выжать немного апельсинового сока. Морковь почистить и натереть на мелкой терке. Орехи поджарить на сухой сковороде или в духовке, перебить блендером. Яйца взбивать с коричневым сахаром 3-4 минуты до пышности. Влить подсолнечное масло и ещё раз взбить.
В большую миску просеять муку, добавить разрыхлитель, соду и корицу. Вмешать в муку яичную массу и тщательно перемешать тесто. Добавить в тесто цедру, морковь и орехи, влить 2 ложки апельсинового сока. Готовое тесто должно быть очень густым.
Форму для выпечки смазать сливочным маслом и посыпать мукой. Разогреть духовку ло 180°. Тесто взвесить и разделить массу на 3 одинаковые части. Выпекать коржи по очереди по 20 минут.
Для крема взбивать жирную сметану с сахаром и медом 10-15 минут. Убрать крем в холодильник на 1 час. Готовые остывшие коржи смазать сметанным кремом. Также стоит смазать кремом верхушку и бока торта, чтобы тесто не обветрилось. Поставить торт на пропитку в холодильник на 2-3 часа.
Морковный торт без выпечки на сковороде
Тесто:
- Морковь - 350 г.
- Мука - 120 г.
- Яйца - 3 шт.
- Разрыхлитель - 0.5 ч. л.
- Мед - 3 ст. л.
- Банан - 1 шт.
Крем:
- Сыр рикотта или творог - 100 г.
- Йогурт без наполнителей - 100 г.
- Мед - 3 ст. л.
Морковь натереть на мелкой терке, а бананы размять вилкой. Смешать ложкой муку, яйца, разрыхлитель и жидкий мед. Добавить банановое пюре и тертую морковь, замесить однородное тесто. Разделить тесто на 4 одинаковые части и поочередно пожарить на сухой сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Дать коржам остыть.
Перемешать ингредиенты для крема до однородной массы. Смазать кремом коржи и верхушку торт, и оставить торт в холодильнике для пропитки на 2 часа.