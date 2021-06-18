Несколько сотен вагонов Киевского метрополитена были изготовлены на российских заводах и содержат таблички с надписями об этом. На седьмой год войны такие таблички часто становятся предметом вымещения гнева граждан, однако в подземке говорят, что не могут полностью избавиться от маркировки.
Как сообщает "Сегодня", одни пассажиры равнодушно относятся к российским табличкам, а другие нередко стремятся их оторвать либо "украсить" нецензурной надписью.
Представители метрополитена объяснили, что всего на линиях столичной подземки сейчас эксплуатируется 821 вагон, из которых более 700 сделаны в России.
"726 вагонов в разные годы были изготовлены на заводах, находящихся в Российской Федерации. 135 таких вагонов уже прошли комплексную модернизацию на Крюковском вагоностроительном заводе и фактически являются конструктивно новыми единицами транспорта", - отметили в Киевском метрополитене.
При этом таблички о заводах-производителях, по словам представителей подземки, обязательно должны находиться в вагонах. Однако метрополитен подумает над тем, чтобы убрать их с видных мест.
"Наличие табличек заводов-производителей в салонах вагонов метрополитена обусловлено требованием правил технической эксплуатации метрополитенов Украины, утвержденных приказом Министерства транспорта Украины в 2003 году. В то же время наше предприятие рассмотрит вопрос о смене мест размещения этих табличек", - рассказали в Киевском метрополитене.
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