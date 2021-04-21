В ОАСК отметили, что Конституция гарантирует невозможность привлечения судьи к ответственности за принятое им решение.

Судьи Окружного админсуда Киева обратились к членам Мониторингового комитета ПАСЕ из-за законопроекта президента Владимира Зеленского, который предусматривает ликвидацию суда и создания нового – Киевского городского окружного админсуда.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАСК.

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В письме судьи ссылаются на Конституцию Украины и Закон "О судоустройстве и статусе судей". ОАСК утверждает, что инициатива не была согласована с Высшим советом правосудия.

"Нарушение предусмотренного законом порядка ликвидации суда ставит под угрозу конституционный порядок в государстве", – утверждают судьи.

Также в ОАСК отметили, что Конституция гарантирует невозможность привлечения судьи к ответственности за принятое им решение.

"Несогласие с судебным решением можно выразить только в порядке апелляционного или кассационного обжалования. Поэтому президент Украины, как гарант соблюдения Конституции, не может ставить под сомнение решение судьи вне порядка процессуального обжалования, а тем более увольнять судей суда в такой способ. Также президент не имеет возможности обвинять судей в коррупции, поскольку не существует ни одного приговора полномочного суда по этому вопросу в отношении судей и работников ОАСК", – говорится в сообщении.

Перевод судей из ликвидированного в новосозданный суд может происходить исключительно на основании и в пределах рекомендаций ВККС, считают в Окружном админсуде Киева.

Ликвидация ОАСК: что известно

13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

В ОП отметили, что ОАСК потерял к себе доверие из-за скандалов с "пленками", коррупции связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленных сомнительных решений. Там также добавили, что старая и неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость, она потеряла доверие граждан Украины и требует полной очистки.

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что президент якобы поддался на "манипуляции отдельных активистов", внеся в парламент законопроект о ликвидации суда.

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Автор: Яна Ставская