На улице Сечевых Стрельцов уничтожили крупную магнолию – дерево мешало установить на ближайшей стене рекламный щит.
Читайте такжеВ столичном парке «Сырецкий» неизвестные выкопали свежевысаженные туи (фото)
Об этом сообщают пользователи Facebook.
«На Артема (улица Сечевых Стрельцов – ред.) ради этого щита уничтожили красивейшую магнолию. Знаю, что многие любили, любовались. Для кого-то это было очень личным и знаковым деревом», - написала Галина Морозова, опубликовав фото с места событий.
На снимках можно видеть, что после установки рекламного щита от некогда цветущего дерева остался один ствол. В комментариях пользователи выражают негодование по поводу ситуации.
Как сообщает «КиївMedia», возмущенные киевляне обратились по этому поводу в КГГА и КП «Киевреклама». Коммунальщики ответили, что разделяют это возмущение, и направили все данные о собственнике рекламной конструкции в КО «Киевзеленбуд».
Вас также могут заинтересовать новости
- В Киеве мужчина пытался изнасиловать школьницу в лифте: названы приметы злоумышленника
- В Киеве из-за "минирования" закрыли две центральные станции метро
- В Киеве займутся реконструкцией старого жилого фонда
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram