Возмущенные ситуацией киевляне обратились в КГГА и «Киеврекламу»

На улице Сечевых Стрельцов уничтожили крупную магнолию – дерево мешало установить на ближайшей стене рекламный щит.

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Об этом сообщают пользователи Facebook.

«На Артема (улица Сечевых Стрельцов – ред.) ради этого щита уничтожили красивейшую магнолию. Знаю, что многие любили, любовались. Для кого-то это было очень личным и знаковым деревом», - написала Галина Морозова, опубликовав фото с места событий.

На снимках можно видеть, что после установки рекламного щита от некогда цветущего дерева остался один ствол. В комментариях пользователи выражают негодование по поводу ситуации.

Как сообщает «КиївMedia», возмущенные киевляне обратились по этому поводу в КГГА и КП «Киевреклама». Коммунальщики ответили, что разделяют это возмущение, и направили все данные о собственнике рекламной конструкции в КО «Киевзеленбуд».

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Автор: Дмитрий Захаров