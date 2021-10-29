Фигуранту сообщено о подозрении, на указанные квартиры наложен арест.

В Киеве сообщено о подозрении мужчине по факту мошеннического завладения помещением в столице на основании поддельных документов.

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в течение 2017-2018 годов подозреваемый и его сообщники подделали правоустанавливающие документы на нежилое помещение, а именно - чердак, расположенный в доме на ул. Антоновича.

Завладев помещением, с целью собственного обогащения, мужчина зарегистрировал 7 квартир, которые образовались в результате незаконного переоборудования чердака.

Общая площадь "новообразованных" квартир составляет более 500 кв. м.

Читайте такжеВ Киеве учитель отнес в ломбард 19 школьных ноутбуковВ результате мошеннических действий подозреваемого и его сообщников жителям дома нанесен ущерб более чем на 19 млн грн.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Для сохранения вещественных доказательств в уголовном производстве на указанные квартиры наложен арест.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники преступной схемы для привлечения их к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Днепре поймали участника международной мошеннической схемы с убытками в более 9 миллионов евро.

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Автор: Инна Андалицкая