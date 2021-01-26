Рейдерское нападение на Евангельскую Церковь "Христианская Надежда“ произошло 25 января в Днепровском районе Киева недалеко от парка ”Победа". Нападающие - титушки повалили забор и атаковали пункт обогрева бездомных, сообщили на странице Церкви.

Нападавшие ворвались на территорию утром 25 января.

"Подвезенная автобусом группа из 20-25 неизвестных лиц в черном (титушек) повалила несколько десятков метров забора на земельном участке по адресу ул. Жмаченко, 20, атаковали пункт обогрева бездомных, после чего исчезла. Представители Церкви вызвали полицию. Хулиганские действия и повреждения имущества зафиксировали”, - отмечается на странице Церкви в Фейсбук.

По словам верующих, они не раз предупреждали власти о возможности рейдерского нападения.

“Обращаем внимание, что нападение тітушок является следствием необдуманного решения городского совета от 24 сентября 2020 года о расторжении с нашей Церковью договора аренды земельного участка Жмаченко, 20. Результатом стало то, что под лживыми лозунгами заботы о “интересы киевской общины”, “защиты окружающей среды” участок захватывают криминальные элементы. Настоящая цель - передать участок строительным компаниям под застройку”, - поясняют евангелисты.

Верующие отмечают, что узнали отдельных нападавших. Они захватывали землю, где впоследствии были возведены ЖК “Автограф” и “Новый автограф” братьев Насиковских.

“Наши верующие узнали некоторых из нападавших — они не местные жители. Эти лица в 2014-2015 годах принимали участие в незаконном захвате соседнего земельного участка, где впоследствии строительной компанией “DIM” братьев Насиковских были возведены жилые комплексы “Автограф” и “Новый автограф”. Тогда при поддержке титушек и вопреки воле местных жителей застройкой был уничтожен участок леса“, - объясняют в церкви ”Христианская Надежда".

По мнению верующих, нападение 25 января является частью спланированной рейдерской атаки.

"В ”поддержку“ нападавших 25 января выступили в интернете продажные псевдоактивисты из так называемых общественных организаций ”Твердыня“ и ”Стоп произволу". Место преступления сразу посетил псевдоактивист Игорь Мирошниченко. Известно, что эти “организации” и “активисты” давно действуют в интересах застройщиков Насиковских и Вадима Столара, которые через теневые схемы пытаются контролировать земли и строительный рынок столицы. Действия нападавших следует квалифицировать как деятельность организованной преступной группировки!"- отмечают в церкви.

На участке Жмаченко, 20, говорится в сообщении, Церковь планирует построить городок по реабилитации детей-инвалидов.

“Более 15 лет наша Церковь занимается помощью детям-колясочникам, детям с диагнозом аутизм, ДЦП, синдром Дауна. Появление современного духовно-благотворительного городка позволит существенно расширить программы реабилитации. Уже разработан эскизный проект духовно-благотворительного городка и получены градостроительные условия”, - проинформировали евангелисты.

Напоследок верующие заверили, что будут искать помощи за границей.

""Христианская Надежда" будет обращаться за поддержкой в зарубежные посольства, международные общественные и религиозные организации, благотворительные фонды, меценаты. Мы не позволим нарушать права верующих и детей-инвалидов на пользу меркантильных интересов криминального бизнеса», - заверили христиане-евангелисты.

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Автор: УНИАН