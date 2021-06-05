Входные ворота работают, охрана пропускает на территорию торговцев и покупателей.

В Киевской области возобновил работу рынок "Столичный", где 3 июня произошли столкновения и сообщалось о попытке рейдерского захвата.

По словам коммерческого директора Вячеслава Забелина, сейчас почти весь рынок снова работает в обычном режиме, пишет "Апостроф". Единственный павильон, пока что не работающий полноценно - А2, где в четверг и произошел конфликт.

"Сегодня работа рынка уже полностью восстановлена. В ограниченном режиме работает только павильон "Овощи-фрукты", - рассказал Забелин.

Он также отметил, что рынок собираются расширять: отстроить несколько павильонов, запустить таможенный терминал.

Столкновения на рынке "Столичный": что произошло

3 июня администрация "Столичного" заявила, что утром вооруженные титушки в балаклавах хотели устроить рейдерский захват.

"Неизвестные проникли в помещение и начали крушить топорами, кувалдами и ломами торговые места законных арендаторов. Вскоре на территорию рынка въехал БТР! На вызов приехали полиция и бойцы Нацгвардии, оцепив периметр рынка. Около сотни титушек находятся на территории рынка, еще какое-то количество остается в помещении", - рассказывали представители рынка.

Впоследствии в полиции сообщили, что после применения петард в админздании на территории правоохранители заблокировали помещение, там происходили следственные действия, работали взрывотехники, спецназовцы. В полиции утверждали, что смогли предотвратить физическую схватку между участниками конфликта, в то же время пострадали трое правоохранителей.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2. ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции рассказали, что спор между субъектами хозяйствования относительно собственности на это административное здание длится не первый день.

Читайте также"Чартер под подъезд": в Киеве ночью по проспекту перевозили самолет (видео)"Полиция Киевской области не вмешивается в коммерческий процесс или в судебный спор, мы лишь предотвращаем совершение хулиганских действий и нанесение телесных повреждений. На любые физические попытки захватить админздание или нанести телесные повреждения полиция будет реагировать, виновные будут привлекаться к ответственности", - отметил глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

Вчера, 4 июня представители рынка заявили, что на территории продолжаются произвол и мародерство рейдеров, а поддерживают такие действия "Азов" и "Правый сектор".

"Ночью титушки разворовали торговые места арендаторов! Неизвестные продолжают блокировать въезд на территорию рынка и требуют переподписания договоров. Почему правоохранительные органы бездействуют?! Рейдеры уже сутки делают все, чтобы закрыть рынок, лишить нас бизнеса и рабочих мест арендаторов. Таким способом они хотят завладеть территорией и застроить ее жилыми массивами", - говорится в посте на странице "Столичного" в Facebook.

Ранее в мае администрация рынка также сообщала о попытке рейдерского захвата. Тогда представители рынка заявляли, что руководили захватом депутаты "Батькивщины", а одним из руководителей якобы был депутат Киевсовета Виталий Нестор.

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Автор: Катерина Комолова