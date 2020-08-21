Мэр Кличко: участники АТО и ряд других категорий киевлян получат 92 миллиона гривень

Всего выплаты ко Дню Независимости получают более 300 тысяч жителей столицы.

Ко Дню Независимости город выплатит 92 миллиона гривень ряду категорий киевлян.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинге.

Виталий Кличко сообщил, что выплаты ко Дню Независимости получают более 300 тысяч жителей столицы. Среди категорий киевлян, которые получат выплаты: ветераны АТО, члены семей погибших участников АТО, Праведники Бабьего Яра, участники Революции Достоинства, лица с инвалидностью и отдельные категории социально незащищенных киевлян.

«Размер выплат составляет от 300 до 500 гривень. Всего по программе «Забота» ко Дню Независимости город выплатит более 92 миллионов гривень», - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что средства будут поступать на пенсионные счета и счета держателей карточки киевлянина. Также выплаты будут осуществляться через отделения «Укрпочты».

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Автор: УНИАН