Народный депутат Александр Дубинский продолжает бороться с незаконной стройкой Дениса Комарницкого в Соломенском парке Киева, о которой писал Dubinsky.ua. Сейчас он выясняет, на каких основаниях Нацполиция занималась охраной данного объекта, что подтверждено очевидцами и фотоматериалами.

Дубинский повторно направил депутатское обращение главе Нацполиции Украины Игорю Клименко. Это второй депутатский запрос, чтобы точно установить основания для охраны незаконной стройки работниками полиции на протяжении почти целого месяца.

Первое обращение на этот счет нардеп Александр Дубинский направил 15 декабря 2021 года. Возле строительной площадки постоянно дежурили автомобили и автобус Национальной полиции, и парламентарий выяснял основания для их присутствия.

В полученном спустя месяц ответе говорилось, что с 11 декабря 2021 года руководством ГУНА в г. Киеве было принято решение об усилении мер по охране публичной безопасности и порядка по адресу: г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 1-3. Но в дальнейшем привлеченные силы полиции были сняты.

Однако после простой проверки стало очевидно, что это неправда. Ответ не соответствовал действительности. Жители Соломенского района сообщили нардепу о том, что начиная с 12 декабря 2021 года и по меньшей мере до 3 января 2022-го рядом со строительной площадкой круглосуточно находится автобус с регистрационным номером 0970, а также несколько полицейских легковушек со специальными номерными знаками: 4699, 3168, 0748, 4699, 0976, 2538, 4885, 8151. А также не менее пяти работников Нацполиции. Эти факты были подтверждены фотодокументами.

В связи с этим Дубинский подготовил новый официальный запрос на Игоря Клименко, чтобы получить ответы на следующие вопросы:

На каком правовом основании работники Нацполиции регулярно находятся возле строительной площадки по улице генерала Шаповала, 1-3, в Соломенском районе Киева?

Были ли соответствующие обращения со стороны любых лиц в органы Национальной полиции Украины? Если да, то кто именно обращался?

Какие задачи были поставлены работникам Национальной полиции относительно возможной охраны/соблюдения правопорядка и т. п. на территории строительной площадки и/или по застройщику/генеральному подрядчику?

Кто именно дал распоряжение полицейским расположиться возле стройплощадки, его суть и цель?

Напомним, что нардеп Дубинский получил от Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра официальный ответ о том, что целевое назначение выделенной в Соломенском парке земли — это строительство и обслуживание строений рыночной инфраструктуры (можно строить только гостиницу, офисный или торговый центр). Речь о земельном участке с кадастровым номером 8000000000:72:186:0006 общей площадью 1,1901 га.

При этом Dubinsky.ua публиковал документы, подтверждающие, что на самом деле на этом месте строят жилой дом с квартирами. Что уже является противозаконными действиями.

Задача нардепа Александра Дубинского — остановить этот беспредел и привлечь всех виновных в нарушении к ответственности. На данный момент уже открыто уголовное производство по заявлению народного депутата на предмет возможных противоправных действий главного инспектора строительного надзора отдела по работе с разрешительными документами Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Анны Кизик и должностных лиц ООО "Смарт-Девелопмент" и ООО "Горстройальянс", о чем писал Dubinsky.ua.

А также направлены обращения к мэру Киева Виталию Кличко, КП "Киевтеплоэнерго", Министерству регионального развития и Департаменту градостроительства и архитектуры Киевсовета на предоставление информации и документов, которые непосредственно касаются данного незаконного строительства.

Дубинский взялся расследовать это дело после жалоб жителей Соломенского района, протестующих против незаконной застройки Соломенского парка (заказчиками являются ООО "Горстройальянс" и ООО "Смарт-Девелопмент"). Строительство связывают с Денисом Комарницким.

Напомним, что учредителями ООО "Смарт-Девелопмент" является сын бывшего мэра Киева Александра Омельченко — Александр Омельченко, которому принадлежат 50% компании. У его бизнес-партнеров пакеты акций поменьше: Александр Селюк (8,3%), Владислава Селюк (25%), Денис Селюк (8,3%) и Никита Селюк (8,4%). Руководит компанией Татьяна Валерьевна Ковтун. Человек с тем же именем ранее возглавлял отдел капитального строительства и реконструкции Подольского района в госадминистрации.