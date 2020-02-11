В Киеве хотят отреставрировать костел Святого Николая

На реставрацию фасадов костела в госбюджете на 2020 год заложено около 50 млн грн.

Министерство культуры, молодежи и спорта начало подготовку к реставрационным работам памятники архитектуры - здания костела Святого Николая в Киеве, где находится Национальный дом органной и камерной музыки.

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Об этом в своем Telegram-канале написал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. "МКМС начало подготовку к началу реставрационных работ, в которых нуждается памятник архитектуры национального значения - здание костела Святого Николая, где находится Национальный дом органной и камерной музыки Украины. На реставрацию фасадов в государственном бюджете на 2020 год запланировано около 50 млн грн", - написал Бородянский.

Он отметил, что Минкульт предоставил приоритет расходам для реставрационных работ, в частности, с учетом состояния объекта, который требует немедленной реставрации.

Справка УНИАН. Постройка костела Св. Николая началась по конкурсному проекту архитектора Валовского в 1899 году. Разработка и строительство здания производились под руководством известного киевского архитектора Городецкого. Костел, построен в стилизованных готических формах с высокими стрельчатыми башнями и шпилями, отличается стройными пропорциями, легкостью, ясностью композиционной структуры. Костел расположен по адресу: ул. Большая Васильковская, 77.