Первый в Украине Центр медицины катастроф планируется создать в Симферополе

Первый в Украине территориальный центр экстренной медицинской помощи службы медицины катастроф планируется создать в Симферополе (Крым).

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил министр здавоохранения Крыма Сергей ДОНИЧ, передает корреспондент УНИАН.

"Я надеюсь, что это будет первый и лучший центр", - отметил С.ДОНИЧ.

По его словам, с инициативой создания Центра медицины катастроф выступили Верховная Рада Крыма и Министерство здравоохранения АРК. Центр планируется разместить в "давно стоящем, двадцатилетней постройки здании" в столице Крыма. С.ДОНИЧ отметил, что проект строительства Центра "очень сложный" и в ближайшее время реализовать его не получится. "Конечно, за месяц, за год или за два реализовать это будет сложно, нереально, - отметил министр здравоохранения Крыма. - Я думаю, это будет несколько лет - от двух до четырех, в зависимости от возможностей, в первую очередь, бюджетного финансирования".

По словам главы Минздрава АРК, в центре планируется создать отделение политравм, где будут работать травматологи, хирурги и другие специалисты. "Центр будет выполнен по самым современным подходам международных стандартов по лечению такой сложной патологии, которой является политравма", - отметил С.ДОНИЧ. Отделение политравмы будет иметь при себе реанимационный блок, это отделение будет оснащено диагностическим оборудованием. "Оборудование частично будет приобретено за счет средств Автономной Республики Крым и, надеемся, что за счет средств Министерства здравоохранения Украины", - сказал глава крымского минздрава.

В Центре медицины катастроф будут работать самые лучшие крымские врачи. "Без человеческого фактора, без отточенного профессионализма успеха не будет", - подчеркнул С.ДОНИЧ.

Планируется, что при Центре медицины катастроф будет создана даже вертолетная площадка. "Во всем мире, если расстояние свыше 50-60 километров от места ДТП и т.д., то используется вертолетный транспорт для того, чтобы сократить разрыв во времени", - сообщил глава Минздрава АРК, добавив, что возглавляемое им министерство обратилось в Минздрав Украины с просьбой выделить Крыму вертолет для центра.

Со своей стороны принимавший участие в пресс-конференции председатель Постоянной комиссии Верховной Рады АРК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Игорь ЛУКАШЕВ сообщил, что приблизительная стоимость проекта составит порядка 40-50 млн. грн. И.ЛУКАШЕВ добавил, что финансировать проект нужно сообща - из бюджета Крыма и Украины. "Деньги (для центра) мы найдем", - заверил он.