Суммарный застрахованный убыток с вероятностью превышения в 1% составляет почти $301 млрд.

Смоделированные застрахованные среднегодовые убытки от катастроф во всем мире составляют почти $100 млрд.

Читайте такжеУбытки страховщиков от коронавируса превысили $100 миллиардовОб этом говорится в отчете AIR Worldwide о глобальных смоделированных катастрофических убытках за 2020 год.

Суммарный застрахованный убыток с вероятностью превышения в 1% составляет почти $301 млрд.

В новом отчете показатели потерь получены из набора глобальных моделей AIR, включая обновления, выпущенные в течение этого года, а также базы данных стоимости собственности для более чем 110 стран; в отчете не учитываются потери от моделей AIR по пандемии, киберрискам и несчастным случаям, передает forinsurer со ссылкой на XPRIMM.

Глобальные совокупные среднегодовые показатели потерь и вероятности превышения потерь на этот год отражают изменения риска, основанные на ежегодном обзоре страховой стоимости отрасли по всему миру, проводимого AIR, и включают влияние усовершенствований модели землетрясений для Австралии, моделей землетрясений и тропических циклонов AIR для Карибского бассейна и обновленные модели ураганов и внутренних наводнений для США.

В отчете представлены оценки как глобальных страховых убытков, основанных на глобальном наборе моделей AIR; разница между покрываемыми и приемлемыми рисками предполагает области потенциального прибыльного роста на рынках, которые уже определены как уязвимые к катастрофическим событиям.

Изучение экономических и страховых убытков показывает, насколько велик разрыв в страховой защите и насколько значительными могут быть потери для общества после разрушительной катастрофы.

Этот год начался с самого мощного землетрясения, которое Пуэрто-Рико пережило с 1918 года, когда остров в последний раз обновлял свой план готовности к землетрясениям.

Также в январе по всей Австралии продолжали гореть многочисленные лесные пожары. Со второй половины 2019 года в результате пожаров было выжжено более 25 млн акров.

В августе подземное землетрясение вызвало масштабные катастрофические разрушения на Среднем Западе, вызвав проливные дожди, ураганный ветер, а также сильный град в некоторых местах. Это так же, как сезон ураганов в Атлантике, приносящий рекордное количество штормов, обрушившихся на все побережье США.

Способность глобальной перестраховочной отрасли, страховщиков, правительств и неправительственных организаций подготовиться к крупным убыткам до их возникновения имеет решающее значение для сохранения платежеспособности и устойчивости.

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Автор: УНИАН