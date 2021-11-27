В Фонде соцстрахования рассказали, из чего состоит номер е-больничного, и как его элементы могут помочь в назначении пособия.

С начала введения в Украине электронных больничных их вид приобрел значительные изменения - увеличился доступный для просмотра объем информации, появились дополнительные отметки и изменились разновидности статусов. А размер уникального номера е-больничного, который ранее состоял из 12 знаков, не только увеличился до 19, начиная с октября, но и продолжает расти.

Об этом говорится в сообщении Фонда социального страхования (ФСС). Там рассказали, из чего состоит номер е-больничного, и как его элементы могут помочь в назначении пособия.

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● Номер электронного больничного - это уникальный номер, который никогда не повторяется. Он отличается от номера медицинского заключения, на основании которого сформируется больничный и поступит работнику в сообщении Пенсионного фонда (если в его личном кабинете указан контактный номер телефона).

● Ранее номер е-больничного состоял из двух частей: 10 знаков порядкового номера и номера версии после дефиса. Однако в октябре к структуре номера добавили еще одну часть – номер случая нетрудоспособности. Это сделали, чтобы различные больничные, которые составляют один страховой случай, было легче идентифицировать.

● Уникальный номер листка нетрудоспособности генерируется в таком формате: номер случая нетрудоспособности - порядковый номер листа нетрудоспособности - номер его версии:

Номер случая нетрудоспособности. Этот номер будет совпадать для всех больничных, сформированных в пределах одного страхового случая. Он поможет определить, является ли е-больничный первичным или продолжением.

Порядковый номер листка нетрудоспособности. Основная часть номера е-больничного, которая отличается в каждом листке нетрудоспособности.

Номер версии. Обозначается цифрой "1" при создании нового листка и при создании листка как продолжения. Номер увеличивается по порядку ("2", "3" и далее) при внесении каждого изменения в лист нетрудоспособности на основании медицинского заключения – например, если е-больничный закроют раньше предусмотренного срока в связи с выздоровлением, или сократят срок его действия из-за начала другого страхового случая. Будьте внимательны - номер версии не связан с тем, является ли больничный продолжением.

● Каждая из трех составляющих номера е-больничного является его неотъемлемой частью, поэтому при назначении материального обеспечения и оформлении заявления-расчета номер нужно указывать полностью.

● Сегодня большинство номеров е-больничных состоят из 19 знаков, учитывая дефисы: ХХХХХХ-ХХХХХХХХХХ-Х.

● Однако количество знаков не является постоянным. Постепенно номер е-больничного увеличивается, когда растет число страховых случаев. Так, уже есть электронные больничные, номер которых состоит из 20 знаков, поскольку номер страхового случая семизначный.

● Увеличение количества цифр в номере е-больничных не влияет на формирование заявлений-расчетов – работать с электронными больничными нужно как и раньше.

Подробно о том, как правильно оформить заявление-расчет по е-больничному: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/978027.

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Автор: Ирина Погорелая