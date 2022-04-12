Страховые компании сообщают о значительном снижении поступлений страховых платежей.

Рынок страхования в Украине продолжает работать: большинство страховщиков организовали свою работу, осуществив эвакуацию сотрудников в более безопасные регионы, обеспечив удаленную работу персонала, сохранность технических средств и баз данных.

Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины об этом свидетельствуют результаты опроса страховщиков, проведенного в марте 2022 года.

Отмечается, что сегодня на рынке нон-лайф работает 132 страховые компании. Из них 25 страховщиков, на которые приходится 9% общего объема рынка, не предоставили ответов о деятельности в период войны. 17 страховщиков (менее 2% объема рынка) заявили, что на время предоставления ответов еще не наладили процесс выплаты страховых возмещений.

"Все другие страховые компании, а это 89% страхового рынка по объемам деятельности, сообщили, что продолжают работать, своевременно и в полном объеме выполнять собственные обязательства по договорам страхования и даже заключать новые договоры", - говорится в сообщении.

Результаты опроса показали, что все компании страдают от военных действий на территории Украины. Так, существенно снизились объемы продаж, особенно через розничные каналы, есть много запросов от клиентов на отсрочку очередных платежей и расторжение договоров страхования.

Также на страховом рынке сегодня работают 13 страховщиков по страхованию жизни. Все они осуществляют деятельность, обслуживают клиентов и осуществляют страховые выплаты.

В то же время компании сообщают о значительном снижении поступлений страховых платежей, фиксируются ограничения в деятельности компаний, связанные со сложностями организации связи и работы персонала, затрудненным доступом к офисам и оригиналам документов. Все это затрудняет осуществление страховых выплат, особенно вследствие смерти лиц, застрахованных на оккупированных территориях.

"Несмотря на войну, рынок страхования продолжает работать. Национальный банк будет прилагать все усилия, чтобы эта тенденция сохранялась и в дальнейшем", – прокомментировала директор Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Ольга Максимчук.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине после начала полномасштабной войны с Россией возросло количество заявок о страховых случаях во время ДТП. Кроме того, большое количество транспорта повреждено в результате боевых действий.

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