В Фонде соцстрахования прояснили вопрос оплаты больничных при увольнении во время болезни

Оплату первых пяти дней должен осуществлять работодатель.

В Фонде социального страхования заявили, что гарантируют предоставление материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности застрахованных лиц, если болезнь длится и после увольнения.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Там отметили, что из-за карантина многие работодатели прибегают к оптимизации производства, изменениям условий труда и сокращению численности работников.

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"Пособие по временной нетрудоспособности вследствие болезни или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, а также в случае изоляции от COVID-19 выплачивается ФССУ застрахованным лицам, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до восстановления трудоспособности или до установления МСЭК инвалидности, независимо от увольнения, прекращения предпринимательской или иной деятельности застрахованного лица в период утраты трудоспособности в порядке и размерах, установленных законодательством", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, оплата первых пяти дней временной потере трудоспособности происходит за счет работодателя. "Освобождение при временной нетрудоспособности не является основанием для отказа в оплате больничного", - отметили в ведомстве.

Там также напомнили, что размер пособия по временной потере трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и составляет 50% средней заработной платы (если стаж не превышает 3 лет), 60% (при стаже от 3 до 5 лет), 70% (от 5 до 8 лет) и 100% (если стаж - более 8 лет или при наличии льгот в соответствии с законодательством). Сумма выплат от Фонда за время изоляции от COVID-19 составляет 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа, и 100% среднего дохода - для медицинских работников.

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