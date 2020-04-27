Страховой рынок Украины после перехода под контроль НБУ через пару лет станет совершенно другим - эксперт

Также глава правления страховой компании "ИНГО" Игорь Гордиенко отметил, что сейчас продолжается работа над тем, чтобы пересмотреть количество обязательных и добровольных видов страхования в сторону уменьшения.

Украинский страховой рынок после перехода под контроль Национального банка Украины в рамках закона о "сплите" через два-три года станет совершенно другим как по структуре собираемых премий, так и по составу участников.

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Такое мнение в интервью УНИАН выразил глава правления украинской страховой компании "ИНГО" Игорь Гордиенко.

«Сплит» - ожидаемое для рынка событие. Мы находимся в постоянном диалоге с Национальным банком по таким вопросам, как подготовка к имплементации новых регуляторных требований, новой редакции закона о страховании, отчетности и так далее... Мое мнение: через два-три года мы увидим иной страховой рынок, как по структуре собираемых премий, так и по составу участников", - сказал Гордиенко.

Он также отметил, что сейчас продолжается работа над тем, чтобы пересмотреть количество обязательных и добровольных видов страхования в новой редакции закона о страховании, так как некоторые из них не выполняют для потребителей роль компенсации фактических убытков.

"Думаю, что число обязательных видов существенно сократится. В новой редакции сохранятся исключительно конвенциональные обязательные виды, принятые Украиной в рамках международных конвенций", - добавил глава правления «ИНГО».

Как сообщал УНИАН, ранее в Национальном банке Украины сообщили о том, что реформа страхового рынка Украины, в частности, предполагает отмену лицензирования отдельных видов страхования, а также отмену большого количества обязательных видов страхования, многие из которых не работают.

Кроме того, реформа предусматривает внедрение цивилизованного процесса выхода страховых компаний с рынка, для чего НБУ планирует в перспективе создать фонд гарантирования вкладов в сегменте страхования жизни.

Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о «сплите», предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» имеет 25-летний опыт работы на рынке и входит в группу крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам страховых возмещений.

Компания имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам.

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