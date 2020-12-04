Доктору-анестезиологу из Киева, который получил III группу инвалидности после COVID-19, профинансировали единовременную страховую выплату в размере 630 тысяч 600 гривень.
Читайте такжеВ Черкассах семье врача-хирурга, который умер вот COVID-19, отказывают в компенсации (видео)Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины (ФССУ).
«Средства поступят на счет врача в течение нескольких банковских дней», – говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на сегодня профинансировано шесть единовременных страховых выплат за средства государственного бюджета для медицинских работников, которым установлена инвалидность, наступившая в результате COVID-19.
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