В ФССУ отчитались, что подобные выплаты профинансировали шестерым врачам.

Доктору-анестезиологу из Киева, который получил III группу инвалидности после COVID-19, профинансировали единовременную страховую выплату в размере 630 тысяч 600 гривень.

Читайте такжеВ Черкассах семье врача-хирурга, который умер вот COVID-19, отказывают в компенсации (видео)Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины (ФССУ).

«Средства поступят на счет врача в течение нескольких банковских дней», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сегодня профинансировано шесть единовременных страховых выплат за средства государственного бюджета для медицинских работников, которым установлена инвалидность, наступившая в результате COVID-19.

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Автор: Катерина Шварц