Подобный вид страхования в Украине особенно актуален сейчас, когда активно идет проект «Большая стройка».

Страхование в сфере строительства покрывает широкий перечень рисков, включая защиту спецтехники и ответственность перед рабочими и третьими лицами.

Об этом УНИАН рассказали в страховой компании «ИНГО».

«Программ для покрытия строительно-монтажных рисков достаточно много. К примеру, можно застраховать спецтехнику, задействованную в строительстве и во время ее хранения, ответственность перед третьими лицами в ходе выполнения работ и ответственность работодателя за вред, причиненный работникам, а самих рабочих - от несчастного случая на производстве», - сообщили в компании.

В «ИНГО» отметили, что обычно период страхового покрытия для строительно-монтажных работ стартует с началом работ на стройплощадке и заканчивается после ввода объекта в эксплуатацию. Но, как опцию, всегда можно сделать расширение страхового покрытия на период выявления дефектов и проведения технического обслуживания. Обычно этот срок составляет 12 месяцев, в течение которых могут появиться повреждения из-за ошибок, допущенных при строительстве (трещины, деформации, обвалы).

Подобный вид страхования в Украине особенно актуален сейчас, когда активно идет проект «Большая стройка». В прошлом году рекордными темпами шло строительство дорог и развязок, а одни из самых масштабных проектов сейчас – это строительство мостов в Запорожье и Кременчуге. Помимо дорог, наблюдается строительство других объектов инфраструктуры.

«До COVID-19 мы наблюдали тенденцию к разморозке процесса строительства торгово-развлекательных центров (ТРЦ), которые были законсервированы на определённый период. Активно строятся портовые терминалы. Знаковым стало открытие портового терминала МВ Карго, который сможет принимать огромные зерновозы Panamax. Тут основной риск достаточно специфический – блокирование порта (перерыв в производстве), если судно по каким-то причинам заблокирует акваторию порта. Таким образом, без прямого материального ущерба возникнут убытки», - сообщили специалисты «ИНГО».

Читайте такжеВ "ИНГО" рассказали о рисках в сфере строительства, покрываемых страховыми компаниямиТРЦ, так же, как и другая коммерческая недвижимость (офисная недвижимость, отели, аэропорты) не меньше других объектов подвержены рискам. Одни из самых распространенных - это пожары (недавние показательные примеры – пожар в «Эпицентре» в Первомайске, а также в одесском отеле) и затопления (свежи в памяти случаи с «Океан Плаза», «Метроградом», «Гулливером» в Киеве).

По опыту страховщиков, самый болезненный ущерб предприниматели испытывают в результате остановки в работе, которая возникает в результате наступления страховых случаев. Если застраховать возможные риски, страховые компании готовы компенсировать этот ущерб.

«Например, произошел залив паркингов, первых этажей дождевой водой, и ТРЦ не может функционировать до ликвидации негативных последствий. Страховая компания будет платить за каждый день простоя (недополученная прибыль, постоянные платежи, проценты по кредитам и т.д. в зависимости от условий полиса)», - рассказали специалисты.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Страховая компания «ИНГО» имеет более чем 25-летний опыт работы на рынке. С 2017 года основным акционером компании является украинская бизнес-группа DCH Александра Ярославского.

Компания входит в перечень крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам выплат страховых возмещений. Имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам. «ИНГО» является полным членом Моторного (транспортного) Страхового Бюро Украины (МТСБУ), членом Американской Торговой Палаты (АСС), Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) и Международной Торговой Палаты (ICC).

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Автор: УНИАН