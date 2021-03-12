Всего Фонд соцстрахования профинансировал государственные пособия для семей 66 медицинских работников.

Для семей трех медицинских работников, которые умерли в результате заражения коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей, Фонд социального страхования (ФСС) выплатил единовременные страховые выплаты за счет средств госбюджета на общую сумму 4,73 млн грн.

Читайте такжеОплата больничных за период отстранения от работы не осуществляется - Фонд соцстрахованияОб этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности, страховая выплата в размере 1 млн 576 тыс. 500 грн выплачена для семей врача общей практики – семейной медицины из Одесской области, врача выездной бригады из Черновицкой области и медицинской сестры из Киева.

Кроме этого, в сообщении отмечается, что в целом по состоянию на сегодня ФСС профинансировал государственные помощи в соответствии с законом «О защите населения от инфекционных болезней» для семей 66 медицинских работников.

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Автор: Ирина Погорелая