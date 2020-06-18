Фонд соцстрахования в мае выплатил 790 миллионов пострадавшим на производстве

Страховые выплаты получили 204 тысяч человек.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в мае выплатил пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве или членам их семей, в случае смерти пострадавших, более 790 млн гривень ежемесячных страховых выплат.

Как сообщила пресс-служба ФССУ, финансирование было осуществлено фондом в полном объеме с учетом повышения размера выплат на 11% в соответствии с пересчетом, проведенным с 1 марта 2020 года.

"Всего выплаты получили 204,1 тыс. человек, полностью или частично утративших трудоспособность из-за профессиональной деятельности, а также лица, имеющие право на выплаты в случае смерти потерпевшего", - говорится в сообщении.

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В ФССУ напомнили, что право на такую выплату наступает со дня определения медико-социальной экспертизой стойкой утраты профессиональной трудоспособности. Размер ежемесячной страховой выплаты устанавливается в соответствии со степенью утраты трудоспособности и среднемесячной заработной платы пострадавшего перед наступлением страхового случая.

Как сообщал УНИАН, Фонд социального страхования Украины по состоянию на 15 июня получил заявления-расчеты для финансирования больничных, выданных в связи с изоляцией от COVID-19, на сумму 1,45 млн грн. В целом Фонд принял к оплате 1245 больничных листов.

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