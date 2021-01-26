Значительную динамику продемонстрировали показатели использования электронного европротокола, увеличившись в 2,8 раза.

Количество электронных договоров ОСАГО в Украине по итогам 2020 года составило 3,1 млн штук. Таким образом рост составил 150%. Сумма страховых премий по е-полисам составляет 2,6 млрд грн (+17,6%).

Читайте такжеМТСБУ на треть увеличило выплаты за незастрахованные транспортные средстваБолее, чем треть от общего количества договоров автогражданки заключено в электронной форме: доля электрополисов в 2020 году превысила 37%, тогда как в 2019 году она составляла 15%, а в 2018 году — около 2%.

Значительную динамику продемонстрировали показатели использования электронного европротокола, увеличившись в 2,8 раза: в 2019 было оформлено 1620 электроевропротоколов, в 2020 году - уже 4628 штук. В прошлом году участники ДТП получили возможность оформить электронный европротокол не только через веб-сайт МТСБУ, но и с помощью мобильного приложения «Мой полис», что повысило доступность сервиса.

Генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко отметил важность системного подхода к диджитализаци украинской отрасли ОСАГО, в частности интеграции электронных сервисов Бюро с государственными и частными технологичнимы решениями. Например, опция проверки наличия действующего договора ОСАГО в 2020 году стала доступной также и в государственном мобильном приложении «Дія», передает Фориншурер.

Шевченко отметил, что отрасль ОСАГО должна переходить к введению процедуры удаленного урегулирования всех страховых событий. «Удаленное урегулирование с помощью интернет-технологий - одно из главных стратегических задач диджитализации страховой сферы. Возможность заключить или перезаключить договор страхования, получить возмещение, используя электронные каналы взаимодействия, без «бумажек» и визитов страховщиков, участвующих в процессе урегулирования страховых событий, приобрела особое значение в условиях пандемии коронавируса», - отметил он.

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Автор: УНИАН