Часто наибольший ущерб от урагана причиняет наводнение, которое может нанести серьезный ущерб дому. По оценкам FEMA, один дюйм паводка может нанести ущерб до $25 тыс.

Сезон ураганов 2020 года стал самым интенсивным из когда-либо зарегистрированных за все время: за год было зафиксировано 30 ураганов. Последний из них - ураган Йота, обрушившийся на Никарагуа.

Читайте такжеCтраховая отрасль потеряла более $70 миллиардов от природных катастроф в 2019 годуЭти продолжительные штормы средней интенсивности, являются причиной самых катастрофических потерь, сообщили в Insurance Institute for Business & Home Safety.

Но часто наибольший ущерб от урагана причиняет наводнение. Оно может нанести серьезный ущерб дому. По оценкам FEMA, один дюйм паводка может нанести ущерб до $25 тыс.

В совокупности ущерб от природных катастроф в 2020 году привел к убыткам $95 млрд. По данным NOAA, из этой суммы 42%, или примерно $40 млрд, приходится на 7 тропических циклонов.

Общая сумма убытка NOAA соответствует оценке глобальной перестраховочной компании Munich Re, которая также оценила, что из этой суммы около $67 млрд было покрыто перестраховщиками.

На сегодня задолженность по программе страхования убытков от наводнений в рамках National Flood Insurance Program превышает $20 млрд.

Программа никогда не была предназначена для обязательного привлечения денег, необходимых для оплаты всех убытков, будь то страховые выплаты, программа грантов, программа составления карт или программа управления рисками, сообщили в NFIP, передает forinsurer.com.

NFIP работает над внесением изменений в свою карту рейтингов наводнений в надежде предложить страховое покрытие с более актуальными ценами. Рейтинг риска 2.0 планируется выпустить в октябре 2021 года.

Тем временем частные страховые компании начинают расширять свои предложения по страхованию от наводнений. Все это дает интересные стимулы для американцев, живущих в потенциально опасном районе.

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Автор: УНИАН