Нацкомфинуслуг исключила двух страховщиков из госреестра финучреждений

Из госреестра финучреждений Украины исключены страховые компании «Брокбизнес-жизнь» и «Бифест».

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), исключила из государственного реестра финансовых учреждений страховые компании «Брокбизнес-жизнь» и «Бифест».

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Согласно данным на сайте комиссии, соответствующие решения закреплены в распоряжениях регулятора от 28 апреля текущего года.

Ранее у вышеупомянутых страховщиков были аннулированы лицензии на осуществление страховой деятельности.

Как сообщал УНИАН, в марте Нацкомфинуслуг исключила из государственного реестра финансовых учреждений страховые компании «Глобус» и «Скифия».