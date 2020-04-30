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Нацкомфинуслуг исключила двух страховщиков из госреестра финучреждений

18:20, 30 апреля 2020
Страхование
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Спецпроект
Соответствующие решения закреплены в распоряжениях регулятора \ фото: Depositphotos

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), исключила из государственного реестра финансовых учреждений страховые компании «Брокбизнес-жизнь» и «Бифест».

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Согласно данным на сайте комиссии, соответствующие решения закреплены в распоряжениях регулятора от 28 апреля текущего года.

Ранее у вышеупомянутых страховщиков были аннулированы лицензии на осуществление страховой деятельности.

Как сообщал УНИАН, в марте Нацкомфинуслуг исключила из государственного реестра финансовых учреждений страховые компании «Глобус» и «Скифия».

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