Нацкомфинуслуг исключила двух страховщиков из госреестра финучреждений
18:20, 30 апреля 2020Страхование
64 0Спецпроект
Из госреестра финучреждений Украины исключены страховые компании «Брокбизнес-жизнь» и «Бифест».
Соответствующие решения закреплены в распоряжениях регулятора \ фото: Depositphotos
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), исключила из государственного реестра финансовых учреждений страховые компании «Брокбизнес-жизнь» и «Бифест».
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Согласно данным на сайте комиссии, соответствующие решения закреплены в распоряжениях регулятора от 28 апреля текущего года.
Ранее у вышеупомянутых страховщиков были аннулированы лицензии на осуществление страховой деятельности.
Как сообщал УНИАН, в марте Нацкомфинуслуг исключила из государственного реестра финансовых учреждений страховые компании «Глобус» и «Скифия».
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