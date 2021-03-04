Женщина умерла в результате инфицирования коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей.

Для семьи медицинской сестры из Днепропетровской области, которая умерла в результате инфицирования коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей, Фонд социального страхования Украины (ФССУ) профинансировал страховую выплату в размере 1 миллион 576 тысяч 500 гривень за счет средств государственного бюджета.

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Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

Как сообщается, средства поступят на счет семьи в течение нескольких банковских дней.

Всего по состоянию на 3 марта ФССУ профинансированы государственные помощи в соответствии с Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней» для семей шестидесяти медработников.

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Автор: УНИАН