По состоянию на 16 сентября выплаты профинансированы на 687 млн грн.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) возобновил финансирование материального обеспечения застрахованным лицам, страховых выплат и социальных услуг пострадавшим на производстве, которые ранее были заблокированы из-за незаконных действий частного нотариуса.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

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В частности, по состоянию на 16 сентября осуществлено финансирование больничных, декретных, страховых выплат пострадавшим на производстве и единовременных пособий членам семей медицинских работников, умерших от COVID-19, расходов на медицинскую и социальную помощь на общую сумму 686,9 млн грн.

«В соответствии с приказом Минюста от 11 сентября 2020 отменены незаконные регистрационные действия частного нотариуса из Днепропетровской области и внесены изменения в государственный реестр юридических лиц в отношении руководителя исполнительной дирекции. Согласно решению правления Фонда, обязанности директора исполнительной дирекции Фонда исполняет Татьяна Михайленко», - сказано в сообщении.

В ФССУ напомнили, что в соответствии с постановлением правления Фонда от 14 мая 2020 года от должности директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины была освобождена Елена Дума.

Хронология событий

Фонд социального страхования Украины 11 сентября сообщил, что в результате незаконного регистрационного действия частного нотариуса из Днепропетровской области в отношении руководителя исполнительной дирекции заблокировано выполнение Фондом своих обязательств перед застрахованными лицами и пострадавшими на производстве.

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Автор: Екатерина Жирий