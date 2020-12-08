ФССУ выплатил компенсации семьям медиков, погибших из-за коронавируса / REUTERS

Фонд социального страхования Украины профинансировал страховую выплату на более чем полтора миллиона гривень для семьи фельдшера из Киева, который умер от COVID-19. Подобные выплаты получили и семьи погибших медиков из Киевщины и Львовщины.

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Как сообщается на сайте ФССУ, родные фельдшера по медицине неотложных состояний из Киева, который умер в результате инфицирования коронавирусом на работе, получат выплату в размере 1 миллион 576 тысяч 500 гривень.

Также Фонд профинансировал одноразовую помощь по общеобязательному государственному социальному страхованию в размере 219 тысяч 700 гривень членам семей врача-отоларинголога из Киевщины и семейного врача из Львовщины, которые умерли вследствие острого профессионального заболевания COVID-19.

Всего ФССУ профинансировал оказание такой помощи для двадцати пяти семей. Пособия перечислены Фондом 7 декабря. Средства поступят на счета семей в течение нескольких банковских дней.

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Автор: Дмитрий Захаров