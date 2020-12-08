Родные погибшего киевского фельдшера медицины неотложных состояний получат полтора миллиона гривень.

Фонд социального страхования Украины профинансировал страховую выплату на более чем полтора миллиона гривень для семьи фельдшера из Киева, который умер от COVID-19. Подобные выплаты получили и семьи погибших медиков из Киевщины и Львовщины.

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Как сообщается на сайте ФССУ, родные фельдшера по медицине неотложных состояний из Киева, который умер в результате инфицирования коронавирусом на работе, получат выплату в размере 1 миллион 576 тысяч 500 гривень.

Также Фонд профинансировал одноразовую помощь по общеобязательному государственному социальному страхованию в размере 219 тысяч 700 гривень членам семей врача-отоларинголога из Киевщины и семейного врача из Львовщины, которые умерли вследствие острого профессионального заболевания COVID-19.

Всего ФССУ профинансировал оказание такой помощи для двадцати пяти семей. Пособия перечислены Фондом 7 декабря. Средства поступят на счета семей в течение нескольких банковских дней.

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Автор: Дмитрий Захаров