В случае самоизоляции или болезни на COVID-19 ФССУ оплачивает больничные, выданные по упрощенной процедуре.

В случае подтвержденного диагноза COVID-19 или потребности в оплачиваемой за счет средств фонда социального страхования Украины самоизоляции под меднадзором, соответствующие больничные листки не требуют согласования с завотделением или ВКК для их продления на срок более 10 дней.

Такие изменения внесены приказом МОЗ Украины от 11.11.2020 № 2593 «Об утверждении Изменений к Порядку предоставления первичной медицинской помощи и Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан». Документ вступил в силу 22.12.2020, сообщает пресс-служба Фонда соцстрахования.

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В ФССУ также напомнили, что компенсируют застрахованным лицам утраченный заработок за все время лечения или изоляции от коронавирусной болезни, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые пять дней финансирует работодатель).

Согласно обновленных положений, начиная с 22 декабря и на период действия карантина, лечащий врач в амбулаторно-поликлинических учреждениях может выдавать листок нетрудоспособности лично на срок, необходимый для лечения пациентов с коронавирусной болезнью или завершения их самоизоляции в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения.

Раньше продление больничного листка на срок свыше 10 и до 30 дней проводилось лечащим врачом совместно с заведующим отделением, а в дальнейшем – ВКК.

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Автор: УНИАН