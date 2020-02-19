Пострадавшим от урагана "Сабина" в Германии компенсируют 675 миллионов евро

Еще 75 миллионов евро выплатят собственникам 40 тысяч автомобилей и других транспортных средств.

В Германии страховые компании компенсируют 675 миллионов евро пострадавшим от урагана «Сабина».

Об этом говорится в заявлении страховой федерации GDV, пишет The Local.

Читайте также"Титаник" и падение башен-близнецов: десять крупнейших в мире страховых выплат«600 миллионов евро из общей суммы будут выплачены за повреждённые здания, имущество, а также коммерческие и промышленные предприятия. Это около 500 тысяч выплат», – отмечается в сообщении.

Еще 75 миллионов евро страховых выплат пойдут на компенсацию собственникам 40 тысяч автомобилей и других транспортных средств.

Страховщики подсчитали, что ураган «Сабина», в других странах Европы известный как Ciara, по объёму принесённых убытков стал шестым по величине зимним штормом с 2002 года.

Ранее УНИАН сообщал, как Германия «благодаря» шторму побила рекорд потребления энергии ветра.