Австрийская страховая компания UNIQA Insurance Group покупает дочерние компании французкой AXA Group в Польше, Чехии и Словакии

Результатом приобретения этого бизнеса станут 5 млн новых клиентов и 800 млн евро дополнительных премий.

Австрийская страховая компания UNIQA Insurance Group приняла решение расширить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе и приобрести дочерние компании французской страховой группы AXA Group в Польше, Чехии и Словакии за почти один миллиард евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинской страховой компании «Уника», целями приобретения являются рисковые компании и компании по страхованию жизни, инвестиционные компании, пенсионные фонды и сервисные компании группы AXA в этих трех странах.

Согласно сообщению, результатом приобретения этого бизнеса станут пять миллионов новых клиентов и 800 миллионов евро дополнительных премий.

«Мы давно наблюдаем за развитием компаний AXA, и они идеально вписываются в нашу долгосрочную стратегию. Их целевая направленность на прибыльный розничный бизнес и сбалансированный портфель страховых продуктов дополняют наш существующий бизнес и делают нас пятыми в растущем регионе Центральной и Восточной Европы», - приводятся в сообщении слова генерального директора UNIQA Insurance Group Андреаса Брандштеттера.

В пресс-службе также подчеркнули, что покупка данных активов AXA в Польше, Чехии и Словакии представляет собой инвестиции в устойчивое и постоянное развитие UNIQA Insurance Group, которая отмечает перспективность этих рынков в связи с растущей экономикой данных стран.

«Принимая во внимание, что в следующем году австрийский страховой рынок должен вырасти на 1,5%, прогнозные ожидания для рынков Польши, Чехии и Словакии значительно выше − 6,2%, 6,8% и 2,7% соответственно», - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время UNIQA Insurance Group является десятой по величине компанией на страховом рынке Польши с 1,5 млн клиентов, шестой в Чехии с 800 тыс. клиентов и четвертой в Словакии с 500 тыс. клиентов.

В свою очередь, AXA добавит UNIQA 3,2 млн клиентов в Польше, 800 тыс. в Чехии и 750 тыс. в Словакии, что сделает UNIQA Insurance Group пятой компанией на рынке страховых услуг в Польше и Чехии, и четвертой в Словакии, соответственно.

"AXA идеально нам подходит: в компаниях превосходный менеджмент и они занимают сильные позиции на рынке. Эта сделка принесет нам новых частных и корпоративных клиентов на трех растущих рынках, на которых мы уже очень прибыльны. Продуктовый портфель практически сбалансирован: 35% в страховании жизни и 65% в имущественном бизнесе», - добавили в компании.

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Консультационное сопровождение сделки осуществлял HSBC, а ее завершение зависит от всех необходимых разрешений регулирующих органов.

В то же время, согласно пресс-релизу AXA Group, по условиям соглашения в собственность UNIQA Insurance Group переходит 100% операций в страховании жизни, пенсионного обеспечения, накопительного и страхования от несчастного случая.

Также сообщается, что завершение сделки ожидается в четвертом квартале 2020 года после получения необходимых регуляторных согласований.

«Эта транзакция знаменует собой еще один шаг в упрощении деятельности AXA, и мы убеждены, что деятельность AXA в Центральной и Восточной Европе выиграет от сильного присутствия UNIQA и местного опыта в регионе для создания новых возможностей роста с постоянным акцентом на предоставлении улучшенных предложений для клиентов», — приводятся в пресс-релизе слова главного исполнительного директора AXA Group Томаса Буберла.

Справка УНИАН. Будучи на седьмом месте в Центральной и Восточной Европе, UNIQA Insurance Group в настоящее время располагает обширной сетью на 15 рынках, где предлагает весь спектр страховых решений для 6,8 миллионов частных и корпоративных клиентов.

В 2011 году была представлена программа долгосрочной стратегии UNIQA 2.0, которая будет действовать до середины 2020 года, в которой компания определила страны Центральной и Восточной Европы как второй основной рынок − после Австрии. Группа работает под брендом UNIQA во всех странах, кроме России.

Французкая группа AXA – мировой лидер в страховании и управлении активами, в которой работает 160 тыс. сотрудников по всему миру, обслуживающих 105 миллионов клиентов в 62 странах.